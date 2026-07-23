Morte bambino di 18 mesi, l’Asp di Vibo avvia verifiche sull’asilo nido di Tropea

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Dopo la morte del bambino di 18 mesi, l’Asp di Vibo Valentia avvia verifiche sull’asilo nido di Tropea: «Massima trasparenza sull’accaduto»

VIBO VALENTIA – La Direzione aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha espresso il proprio cordoglio per la morte del bambino di 18 mesi deceduto dopo il ricovero in ospedale e ha annunciato l’immediata attivazione di verifiche sulla vicenda.

In una nota ufficiale, l’Asp manifesta “il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo bimbo di 18 mesi” ed esprime la propria vicinanza ai familiari, condividendone “il dolore in questo momento di immensa sofferenza”.

Contestualmente, la Direzione aziendale ha disposto, attraverso la competente struttura dell’Azienda sanitaria, l’avvio di tutte le necessarie attività di indagine e controllo presso l’asilo nido di Tropea interessato dalla vicenda e ricadente nella competenza territoriale dell’Asp di Vibo Valentia.

L’obiettivo delle verifiche, spiega l’Asp, è quello di accertare “con la massima tempestività e rigorosità ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti”. L’Azienda sanitaria ha inoltre precisato che gli esiti degli accertamenti saranno resi pubblici una volta concluse le attività ispettive.

Nel comunicato, la Direzione aziendale ribadisce infine il proprio impegno a garantire la massima trasparenza nel percorso di ricostruzione dell’accaduto e assicura la piena collaborazione con tutte le autorità competenti, affinché sia fatta completa chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del piccolo.