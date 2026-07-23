Da Mimit e Aci un programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni

ROMA (ITALPRESS) – Accelerare il rinnovo del parco auto circolante nazionale, con benefici per l’ambiente e la sicurezza stradale, e favorire l’accesso alla mobilità delle famiglie a basso reddito. Sono gli obiettivi del programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni, previsto dal Dpcm Automotive e presentato, al Mimit, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa.

“Con il Dpcm Automotive il governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore”, ha detto Urso. “Per la prima volta abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l’innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d’Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti”, ha aggiunto.

Per il ministro si tratta di una “misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale”. Il programma sperimentale, promosso dal Mimit e gestito da Aci, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un Isee inferiore a 30.000 euro.

La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi per chilometro. Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, Iva inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui.

Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato. “Accessibile, efficiente, sostenibile e sicura: così deve essere la mobilità secondo l’Automobile Club d’Italia”, le parole del presidente dell’Aci Geronimo La Russa.

“Il noleggio sociale – ha spiegato – possieda le caratteristiche per garantire ai cittadini il diritto di muoversi e al Paese il rinnovo improrogabile del parco circolante. Il progetto voluto, ideato e gestito congiuntamente dall’Aci e dal Mimit è un passo concreto dell’evoluzione di Aci in un Mobility Club moderno e vicino a chi si muove, in grado di offrire soluzioni concrete e vantaggiose a salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza stradale”.

Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

-Foto ufficio stampa Mimit-

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