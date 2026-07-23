Filosa incontra Lula per il 50° anniversario del marchio in Brasile

TORINO (ITALPRESS) – Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha incontrato il presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, per celebrare il 50° anniversario di Fiat in Brasile, una ricorrenza che segna cinque decenni dall’inaugurazione dello storico Automotive Hub di Betim, nello Stato del Minas Gerais.

Nel suo primo incontro con il Presidente Lula da CEO di Stellantis, Filosa ha ripercorso il percorso di crescita di FIAT nel Paese, riaffermando l’impegno di lungo periodo del Gruppo verso uno dei mercati più strategici a livello globale.

“Con il Presidente Lula abbiamo celebrato la straordinaria storia di successo di una grande azienda italiana che ha scelto il Brasile per localizzare la propria produzione, investire e crescere insieme al Paese, creando occupazione e realizzando investimenti di qualità lungo un percorso durato cinque decenni – ha detto Filosa – È stato un incontro cordiale e costruttivo, durante il quale il presidente Lula ha riconosciuto il contributo determinante di FIAT allo sviluppo industriale del Brasile e la forza dell’intero settore automobilistico nazionale”.

Nel corso dell’incontro, Filosa ha inoltre aggiornato il presidente Lula, il vicepresidente Geraldo Alckmin e i ministri Miriam Belchior (capo della Casa Civile), Dario Durigan (Ministero delle Finanze) e Márcio Elias Rosa (Ministero dello Sviluppo, dell’Industria, del Commercio e dei Servizi) sui piani di crescita di Stellantis nel Paese.

La discussione ha incluso il lancio della nuova Fiat Argo X, primo modello che sarà prodotto presso l’Automotive Hub di Betim nell’ambito del piano di investimenti da 32 miliardi di real brasiliani che Stellantis destinerà al Sud America entro il 2030, di cui 14 miliardi di real riservati proprio al sito di Betim.

Il marchio FIAT si avvia infatti a confermare per il sesto anno consecutivo la propria leadership sul mercato automobilistico del Paese, mentre Fiat Strada si conferma il veicolo più venduto in Brasile per il sesto anno consecutivo. Oggi il 20% del mercato complessivo e il 50% nel segmento dei pickup in Brasile è a marchio FIAT.

-Foto ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS).