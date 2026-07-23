Gerardina Trovato annulla il tour: “Devo operarmi d’urgenza”

(Adnkronos) – La cantautrice Gerardina Trovato annuncia lo stop al suo tour estivo. Con un video commosso pubblicato sui suoi canali social, l’artista ha spiegato di doversi sottoporre a un’operazione d’urgenza alla gola, che la costringerà a un periodo di fermo. Il messaggio arriva in un momento che doveva essere di grande gioia per il suo ritorno sulle scene. “Ero felice, felice davvero, perché dopo tanto, tanto tempo stavo per tornare in tour in Sicilia e in tante altre regioni d’Italia, con un gruppo fortissimo di musicisti bravissimi”, ha spiegato l’artista nel video.

Poi il racconto di come ha scoperto il problema di salute: “Durante le prove, ho sentito un dolorino. Pensavo fosse solo stanchezza e che sarebbe bastato un po’ di riposo, invece dopo una visita e una Tac con contrasto è emerso che ho una cisti alla gola, che preme sulle corde vocali. Per questo, dovrò essere operata d’urgenza”.

La diagnosi comporterà un doppio intervento. “Le parole dell’otorino sono che la cisti ‘non dovrebbe essere maligna’, ma dovrò comunque subire il dovuto intervento: uno alla cisti e l’altro alle corde vocali. Di conseguenza, purtroppo, per questo tour 2026 sarò ferma per l’operazione al Policlinico e la successiva riabilitazione”. “L’unica cosa che vi dico, e lo dico a tutti i miei fan, è questa: vi garantisco che tornerò a cantare come prima, se non meglio di prima, e lo farò il prima possibile”, ha concluso l’artista.