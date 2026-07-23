Nuoro, uccide 19enne a coltellate a Bari Sardo: fermato un minorenne

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(Adnkronos) – Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che, ieri pomeriggio, intorno alle 18, a Bari Sardo (Nu), in località Circullai, aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas.
I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dalla l’auto apparentemente condotta dalla vittima.
La giovane è stata trasportata dall’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari per le gravi ferite riporate. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari e da quella presso il Tribunale di Lanusei. Il fermato sarà accompagnato presso l’istituto minorile di Quartucciu (Ca). Le indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.
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