Petrolio, Lagarde: attacco Houthi allarmante, ha già un impatto

Roma, 23 lug. (askanews) – Gli attacchi del miliziani yemeniti islamisti Houthi contro navi dell’Arabia Saudita “è uno sviluppo allarmante e chiaramente avrà e ha un impatto, lo vediamo sul prezzo del petrolio”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, spiegando che essendo stato riportato attorno alle 10 del mattino, questo attacco non è stato preso in considerazione oggi dal Consiglio direttivo nelle sue valutazioni e decisioni.

A seguito di questo episodio il barile di Petrolio Brent oggi è balzato sopra la soglia psicologica dei 100 dollari.

Alla Bce “stiamo molto attenti” agli sviluppi di questo versante “e per questo abbiamo chiesto ai nostri tecnici di condurre una analisia approfondita per la riunione del Consiglio di settembre sui prezzi del petrolio e anche del gas, che è aumentato in maniera rilevante e – ha aggiunto – dato il livello delle scorte (nella Ue) relativamente basse”.