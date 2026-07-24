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Il sindaco di Pignola: «No al taglio dei fondi all’Area Urbana di Potenza». De Luca contesta la decisione della Regione e lancia un appello a Bardi. «Quei milioni in meno compromettono una programmazione costruita insieme».

PIGNOLA – «La decisione della Regione Basilicata di ridurre da quindici a nove milioni di euro le risorse destinate all’Area Urbana di Potenza desta forte preoccupazione e rischia di compromettere una programmazione costruita insieme ai Comuni nell’ambito della strategia “Destinazione Ospitale Sostenibile”. Non è soltanto una questione di numeri». Lo afferma in una nota il Sindaco di Pignola, Antonio De Luca, precisando: «Dietro quei sei milioni di euro ci sono progetti concreti, idee già condivise e una visione di sviluppo costruita attraverso un lungo percorso di programmazione tra gli otto Comuni dell’Area Urbana.

Per quanto riguarda Pignola, il rischio è quello di compromettere un’infrastruttura strategica come il parcheggio di accesso al centro storico, un’opera pensata non soltanto per risolvere un’esigenza di mobilità, ma per accompagnare la valorizzazione del nostro borgo e renderlo sempre più accessibile ai visitatori».

L’INCOERENZA SUGLI INVESTIMENTI TURISTICI

Per il primo cittadino di Pignola questa «è una scelta che appare ancora più difficile da comprendere se si considera che, proprio nelle stesse settimane, la Regione continua giustamente a investire sul comprensorio turistico della Sellata-Pierfaone. Ma se si investe per rendere più attrattiva una destinazione turistica, occorre avere la stessa coerenza nel finanziare anche le infrastrutture dei Comuni che fanno parte di quel sistema. Pignola rappresenta una delle principali porte di accesso al comprensorio montano e il centro storico costituisce un naturale punto di accoglienza per chi visita il nostro territorio. Il parcheggio previsto nell’ambito dell’Area Urbana risponde esattamente a questa logica: migliorare l’accessibilità, favorire la fruizione del borgo e creare un collegamento sempre più forte tra il patrimonio storico, culturale e naturalistico e il sistema turistico della Sellata-Pierfaone».

LA CRITICA AL METODO DEL TAGLIO AI FONDI DELL’AREA URBANA DI POTENZA E L’APPELLO AL PRESIDENTE BARDI

«Per questo motivo condivido pienamente la posizione espressa dagli altri Sindaci dell’Area Urbana. Non contestiamo il diritto della Regione di programmare gli investimenti – il monito del Sindaco -. Contestiamo il metodo con cui si modificano programmi già condivisi con i territori e sui quali i Comuni hanno investito tempo, progettazione e responsabilità istituzionale». «Rivolgo quindi un appello al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi affinché si ripristinino integralmente le risorse originariamente previste. Lo sviluppo della Basilicata non può procedere per interventi scollegati tra loro. Occorre una visione unitaria, capace di sostenere sia i grandi investimenti sia le opere che consentono ai territori di accogliere cittadini e visitatori e di trasformare quegli investimenti in reali opportunità di crescita», conclude De Luca.