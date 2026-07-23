X
<
>

Travolto da una moto a San Bartolomeo al Mare, morto bimbo di 6 anni

| 23 Luglio 2026 22:01 | 0 commenti

Travolto da una moto a San Bartolomeo al Mare, morto bimbo di 6 anni

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
È morto un bimbo di 6 anni ricoverato da ieri all’ospedale Gaslini di Genova. Il piccolo, di Torino, era arrivato in struttura in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto, mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.  

Il bimbo, in vacanza con la famiglia, era stato subito soccorso e portato al Gaslini in elicottero. Oggi pomeriggio è avvenuto il decesso, confermato dall’ospedale. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA