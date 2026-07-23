Tutela dei calciatori, sottoscritto un accordo d’intenti tra la Uil e l’Assocapp

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, e il presidente di Assocapp (Associazione sindacale calciatori e calciatrici, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici patrocinati), l’ex calciatore Beppe Dossena, hanno sottoscritto questa mattina, presso la sede del Sindacato di via Lucullo a Roma, un accordo di intenti al fine di instaurare rapporti di collaborazione in merito alla tutela delle condizioni economiche, normative, previdenziali e professionali di tutti i calciatori, professionisti e dilettanti.

La Uil condivide l’azione di tutela dei diritti e degli interessi della categoria di lavoratrici e lavoratori iscritti all’Assocapp e, a seguito di questa intesa, ne sosterrà, con il supporto del proprio ufficio sport, diretto dal segretario organizzativo Emanuele Ronzoni, le iniziative e le attività, inclusa l’interlocuzione con le Leghe professionistiche, la Figc, il Coni e ogni altro soggetto datoriale o istituzionale preposto.

Soddisfazione per l’intesa raggiunta è stata espressa da Bombardieri e Dossena. “Con questo accordo – ha sottolineato il leader della Uil – si conferma l’impegno di Sindacato delle persone messo in atto dalla nostra Organizzazione: siamo in campo anche per i diritti delle calciatrici e dei calciatori, soprattutto di quelli delle serie minori che, spesso, non hanno alcuna tutela e non godono certo dei benefici delle star del calcio”.

“Oggi – ha commentato Dossena – si apre un nuovo capitolo della nostra azione di rappresentanza, che si rafforza grazie al qualificato supporto di una delle più grandi Organizzazioni sindacali italiane: l’attività di assistenza ai nostri iscritti, a partire dall’ambito previdenziale, potrà beneficiare anche del sostegno della Uil e puntare, così, a ottenere risultati vincenti”.

-Foto mec/Italpress-

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