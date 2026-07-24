Acuto del leader Pogacar anche sull’Alpe d’Huez, trionfa nella 19^ tappa del Tour de France

2 minuti per la lettura
ALPE D’HUEZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar è inarrestabile al Tour de France 2026. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG conquista il successo anche nella diciannovesima tappa, la Gap – Alpe d’Huez, di 127.9 km, portandosi a quota 5 vittorie in questa edizione della Gradne Boucle (26 in tutto). Nonostante la resistenza nel finale degli ultimi due “fuggitivi rimasti”, Pogacar riesce a battere il francese Lenny Martinez (Bahrain Victorious), secondo, e l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy-Post), terzo, che completano il podio di giornata.
Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) perde ulteriore terreno dal leader della classifica generale, tagliando il traguardo a 2’30” dallo sloveno. Per Pogacar oggi anche il record del tempo di ascesa dell’Alpe d’Huez, che deteneva Marco Pantani. Domani è in programma la ventesima tappa, ovvero la Le Bourg-d’Oisans – Alpe d’Huez, di 170.9 km.
ORDINE D’ARRIVO
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) 3h17’57”
2. Lenny Martinez FRA (Baharin Victorious) a 6″
3. Richard Carapaz ECU (EF Education Easy-Post) 9″
4. Sepp Kuss USA 1’14”
5. Tobias Johannessen NOR 2’07”
6. Remco Evenepoel BEL 2’29”
7. Isaac Del Toro MEX 2’41”
8. Mattias Skjelmose DEN 2’45”
9. Paul Seixas FRA s.t.
10. Harold Tejada COL 3’22”
LE CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 67h53’00”
2. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 7’11”
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 9’42”
4. Paul Seixas FRA 10’06”
5. Lenny Martinez FRA 13’00”
6. Mattias Skjelmose DEN 13’09”
7. Juan Ayuso ESP 15’58”
8. Richard Carapaz ECU 21’15”
9. Tom Pidcock GBR 21’30”
10. Jordan Jegat FRA 23’21”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 502 punti
2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 445
3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 361
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 91 punti
2. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) 90
3. Valentin Paret-Peintre FRA (Soudal Quick-Step) 84
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)
1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 68h02’42”
2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) a 24″
3. Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorious) 3’18”
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA