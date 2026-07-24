Guardiola dice no alla Nazionale italiana, decisione per motivi personali

1 minuto per la lettura
(Adnkronos) –
Il tecnico catalano Pep Guardiola non sarà il ct della Nazionale italiana di calcio. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’ex allenatore del Manchester City si è detto lusingato per la proposta avanzata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l’offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana.
Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po’ di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League. La decisione non è arrivata per motivi economici. “Per Pep l’aspetto economico non è in alcun modo rilevante”, ha detto Paolo Maldini in riferimento alla ipotetica richiesta del tecnico di 20 milioni. Ora la Federcalcio ora dovrà virare su un nuovo profilo.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA