Formula1, Hamilton: “Uscire per primi scelta non giusta”

Roma, 25 lug. (askanews) – C’è rammarico nelle parole di Lewis Hamilton, beffato per 12 millesimi per la pole position a Budapest. “Innanzitutto congratulazioni a Lando per il giro – ha detto il ferrarista a fine prova – abbiamo fatto un buon lavoro; poi però siamo usciti per primi, e questa non credo sia stata la scelta giusta, il grip non c’era del tutto né per me né per Charles. Questa pista la amo, ma credo che domani sarà una giornata molto dura”. Hamilton ha infine fatto di capire di aver avuto un problema nel suo giro, per cui è stato investigato: “Pole sfuggita? Sì, siamo stati sempre i più veloci, però una volta che ho concluso il mio giro non so se ho ostacolato qualcuno, sto cercando di vivere nella testa quello che è successo, perché non so cosa accadrà”.