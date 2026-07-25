Formula1, Norris: “Felice di essere tornato al top”

Roma, 25 lug. (askanews) – “Sono molto felice di essere tornato al top. La Ferrari era veloce, ma noi abbiamo portato degli aggiornamenti che mi hanno aiutato tanto. Sono davvero contento, perché partire davanti su questa pista conta molto”. COsì Lando Norris dopo la pole position in UNgheria in cui ha beffato per soli 12 millesimi Lewis Hamilton. “Onestamente ho avuto fiducia per tutta la giornata. Sono persino sorpreso del tempo che ho fatto, perché il mio giro non è stato perfetto. Alla fine, però, conta soltanto il risultato finale”, ha spiegato il portacolori della scuderia di Woking. Lo sguardo è ora rivolto alla gara di domenica, che si preannuncia particolarmente combattuta. Norris si aspetta una Ferrari molto aggressiva, soprattutto dopo il passo mostrato nella gestione delle gomme a mescola media, e sa che mantenere la leadership alla partenza potrebbe rivelarsi determinante. “Sono nella miglior posizione possibile, ma sappiamo che la Ferrari parte molto bene. Hanno fatto un grande passo con le gomme medie e forse avrebbero potuto ottenere anche qualcosa in più in qualifica. Domani vedremo cosa succederà”, ha concluso Norris, consapevole che la pole rappresenta soltanto il primo passo in un fine settimana ancora tutto da completare.