Mps, le istituzioni toscane chiedono un incontro urgente a Giorgetti

Milano, 25 lug. (askanews) – Fronte comune delle istituzioni toscane sul futuro di Mps. La presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, insieme alla sindaca del Comune di Siena, Nicoletta Fabio, e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, trasmetterà una richiesta di incontro urgente al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. E’ quanto emerso dall’incontro richiesto dalla Carletti e che si è svolto questa mattina a Siena.

Al centro della lettera al Mef, spiega una nota della Provincia di Siena, c’è la forte preoccupazione e l’attenzione delle comunità locali dinanzi ai recenti ed importanti sviluppi che vedono l’istituto senese al centro del nuovo risiko bancario. “Montepaschi non è una semplice realtà creditizia, ma un presidio economico, sociale, occupazionale e culturale imprescindibile per Siena, la sua provincia e l’intera Toscana”, si spiega. “Sulla scorta dei mandati espressi all’unanimità dai rispettivi Consigli (Provinciale, Comunale e Regionale), chiediamo con forza che il Governo ascolti, nell’ambito delle proprie competenze, la voce dei territori”.

Nella nota congiunta al Ministero, le istituzioni territoriali ribadiscono quattro pilastri che dovranno essere garantiti in qualsiasi operazione di riassetto o integrazione societaria: tutela dell’occupazione con la salvaguardia e valorizzazione dei livelli occupazionali, sia diretti che dell’indotto; autonomia direzionale con il mantenimento delle funzioni centrali e della headquarter nel territorio senese e toscano; sostegno all’economia locale con la garanzia del legame di credito verso famiglie, piccole e medie imprese del territorio e tutela del patrimonio storico, artistico e archivistico della banca.