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Omicidio Eboli, Salvini: bene arresto, ora migliaia militari nelle città

| 25 Luglio 2026 09:55 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 25 lug. (askanews) – “Grazie alle Forze dell’Ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani. È ormai urgente che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

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