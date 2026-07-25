Omicidio Eboli, Salvini: bene arresto, ora migliaia militari nelle città

Roma, 25 lug. (askanews) – “Grazie alle Forze dell’Ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani. È ormai urgente che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.