Roggero, Vannacci posta video IA con Mattarella per grazia

1 minuto per la lettura
Roma, 25 lug. (askanews) – Roberto Vannacci posta su Instagram un video realizzato con l’Intelligenza artificiale in cui è rappresentato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Nel video si vede Vannacci, nelle vesti di un centurione romano, che si avvicina a un anziano nobile, con le sembianze di Mattarella, e gli consegna una pergamena: la richiesta di grazia per Mario Roggero.
“Grazia per Roggero”, è la semplice didascalia, in cui si fa riferimento a una petizione online per chiedere la grazia.
Il video termina con Vannacci-centurione che va a liberare Roggero dalla cella.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA