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Roggero, Vannacci posta video IA con Mattarella per grazia

| 25 Luglio 2026 14:30 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 25 lug. (askanews) – Roberto Vannacci posta su Instagram un video realizzato con l’Intelligenza artificiale in cui è rappresentato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel video si vede Vannacci, nelle vesti di un centurione romano, che si avvicina a un anziano nobile, con le sembianze di Mattarella, e gli consegna una pergamena: la richiesta di grazia per Mario Roggero.

“Grazia per Roggero”, è la semplice didascalia, in cui si fa riferimento a una petizione online per chiedere la grazia.

Il video termina con Vannacci-centurione che va a liberare Roggero dalla cella.

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