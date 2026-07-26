Ginnastica, la siciliana July Marano regina dell’artistica

Roma, 26 lug. (askanews) – La nuova regina dell’artistica italiana, diciotto anni il prossimo settembre, si chiama July Marano. La siciliana della Ginnastica Civitavecchia conquista il titolo assoluto femminile al PalaMeda, al termine di una due giorni organizzata con grande cura dalla Ginnastica Meda, sotto la regia di Maurizio Allievi e del suo staff, imponendosi con il punteggio complessivo di 106.700. Decisiva la seconda prova di oggi, chiusa con 54.250, che sommato al 52.450 ottenuto nella prima giornata le ha consegnato la corona tricolore. È l’86esima generalista dell’albo d’oro FGI, in una competizione inaugurata nel 1937 Canella Ebore dell’U.S. Sestri Ponente. Alle sue spalle della stella di Capo d’Orlando, cresciuta alla corte di Camilla Ugolini (premiata come miglior tecnico con una bicicletta) e Marco Massara, staccata di appena un punto e mezzo, la campionessa uscente Giulia Perotti (Libertas Ginnastica Vercelli), classe 2009, che con il miglior totale di giornata (54.350) ha provato fino all’ultimo a difendere la corona, fermandosi però a 105.200 punti complessivi. Sul terzo gradino del podio medese sale la giovanissima Anthea Sisio (Aiace Ginnastica), veneziana che si allena al CAT di Trieste, nata nel 2010 e capace di totalizzare 105.150 punti grazie al 52.950 del Day2. (Foto Fgi, Simone Ferraro)