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Minacce a Lepore, assegnata la scorta al sindaco di Bologna

| 26 Luglio 2026 12:01 | 0 commenti

Minacce a Lepore, assegnata la scorta al sindaco di Bologna

AdnKronos
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(Adnkronos) – La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare “una scorta al sindaco” di Bologna Matteo Lepore. Ne danno notizia alcuni quotidiani tra cui ‘Corriere della Sera’ e ‘La Repubblica’. Una forma di tutela – si legge – che verrà attivata nei prossimi giorni. L’iniziativa arriva all’indomani delle minacce online denunciate dal sindaco e ricevute in seguito ai disordini che si sono verificati nella città emiliana dopo il presidio di lunedì per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. 

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