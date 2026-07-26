Minacce a Lepore, assegnata la scorta al sindaco di Bologna

(Adnkronos) – La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare “una scorta al sindaco” di Bologna Matteo Lepore. Ne danno notizia alcuni quotidiani tra cui ‘Corriere della Sera’ e ‘La Repubblica’. Una forma di tutela – si legge – che verrà attivata nei prossimi giorni. L’iniziativa arriva all’indomani delle minacce online denunciate dal sindaco e ricevute in seguito ai disordini che si sono verificati nella città emiliana dopo il presidio di lunedì per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro.