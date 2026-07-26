Ucraina-Russia, Zelensky: “Putin vuole 30mila soldati nordcoreani”

(Adnkronos) –

Vladimir Putin ha bisogno di soldati e la Corea del Nord può tornare protagonista della guerra tra Ucraina e Russia. Così afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La Russia vuole accogliere altri 30.000 soldati dalla Corea del Nord”, dice. “Disponiamo di rapporti di intelligence approfonditi sui piani della Russia per l’autunno. Ciò che non è previsto nei piani della Russia è la pace. Purtroppo, non ancora”, dice il leade di Kiev. “Putin sta creando le condizioni per un’ulteriore mobilitazione”, dice, delineando un quadro nel quale il Cremlino sarebbe pronto a rinforzare l’apparato militare per compensare le perdite sul campo. “Le cifre parlano da sole. In meno di sette mesi quest’anno, 221.000 persone si sono arruolate nelle Forze Armate russe. Nello stesso periodo, le perdite russe ammontano a quasi 225.500 unità: 131.000 morti e quasi 93.000 feriti. Una parte significativa di questi feriti è grave, poiché l’assistenza medica in prima linea in Russia è catastroficamente carente”, afferma Zelensky.

“Putin si sta preparando a mandare semplicemente più russi in guerra. Lo nasconde a parole, ma si sta preparando a farlo. È fondamentale che, insieme ai nostri partner, esercitiamo una pressione sufficiente sulla Russia affinché l’idea di porre fine a questa aggressione diventi prevalente. Deve imporsi l’idea di pace, non di un’altra mobilitazione russa”, dice Zelensky.

L’asse tra Mosca e Pyongyang ha già prodotto risultati nel conflitto, iniziato ormai 4 anni e mezzo fa. La Corea del Nord ha inviato migliaia di soldati, che sono stati schierati nel corso del 2025 in particolare nella regione russa del Kursk, invasa per mesi dalle truppe di Kiev. Ora, Putin chiederebbe nuovamente la collaborazione di Kim Jong-un e il dialogo sarebbe già ad un livello avanzato. Per Zelensky, da giugno sarebbero “in corso i preparativi nella regione russa di Voronez per accogliere” i soldati nordcoreani.

La collaborazione tra Mosca e Pyongyang, da tempo, si basa sulle forniture militari nordcoreane. Il regno eremita ha garantito da tempo munizioni all’esercito russo. Ora, dice Zelensky, si prospetta un salto di qualità: “La Corea del Nord si sta anche preparando a trasferire alla Russia ulteriori lanciatori di missili balistici. Questa è una minaccia non solo per l’Ucraina”, dice il presidente ucraino, convinto che la Russia stia ‘ricambiando la cortesia’ fornendo alla Corea del Nord informazioni e capacità per “acquisire una reale esperienza di combattimento. Questo rappresenta una minaccia per chiunque in Asia si trovi nel raggio d’azione dei missili nordcoreani”.