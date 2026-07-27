Caso Adinolfi, difesa chiede ritorno in libertà: Riesame si riserva

1 minuto per la lettura
(Adnkronos) – Far tornare in libertà Mario Adinolfi annullando la misura cautelare o quantomeno affievolirla con misure meno afflittive, tra cui l’obbligo di dimora nel comune di residenza o l’obbligo di firma. E’ quanto hanno chiesto stamattina i difensori del giornalista e leader del Popolo della Famiglia davanti al tribunale di Riesame di Roma.
Adinolfi si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per le accuse di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi.
Al termine dell’udienza, il tribunale si è riservato la decisione. “Abbiamo fatto le nostre richieste sottolineando che per il nostro assistito non c’è pericolo di fuga perché è persona nota e non c’e il rischio di inquinamento probatorio, quindi le esigenze cautelari al momento non sussistono”, dichiara all’Adnkronos l’avvocato Riccardo Di Lorenzo che insieme all’avvocato Pablo De Luca difende Adinolfi.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA