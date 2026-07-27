Guerriglia No Tav in Valsusa, alcuni fermati per gli scontri

(Adnkronos) – Ci sarebbero quattro persone, tutte di nazionalità straniera, fermate nelle scorse ore per gli scontri che si sono verificati sabato pomeriggio in Val di Susa quando diverse centinaia di manifestanti, travisati, con indosso indumenti neri e maschere antigas, hanno assaltato i cantieri della Tav attaccando le forze dell’ordine poste a protezione delle aree.

Le posizioni sarebbero al vaglio degli investigatori ma al momento non si conoscono le contestazioni a loro carico.

Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Torino Caselle dove ad attenderlo c’era il questore, Massimo Gambino, che lo accompagnerà in Valsusa per un sopralluogo nei cantieri della Torino-Lione. Durante la visita, accompagnato anche dal prefetto di Torino, Donato Cafagna, il capo della Polizia porterà la solidarietà ai colleghi impegnati a presidiare l’area.

Intanto, sono in corso in queste ore controlli intensificati delle forze dell’ordine sulle strade della Val di Susa nelle aree limitrofe alla zona dove nel weekend si è svolto il campeggio organizzato nell’ambito del Festival dell’Alta felicità promosso dal movimento No Tav e giunto quest’anno alla 10ma edizione.