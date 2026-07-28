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Sette lavoratori irregolari in uno stabilimento balneare di Vibo Valentia, chiusa l’attività

| 28 Luglio 2026 10:16 | 0 commenti

Sette lavoratori irregolari in uno stabilimento balneare di Vibo Valentia, chiusa l’attività

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VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nel corso di un’ispezione in uno stabilimento balneare, ha scoperto sette dipendenti “privi di regolare contratto di lavoro e delle previste tutele previdenziali e assicurative”. È quanto si legge in una nota della Gdf.

“Considerato che la totalità della forza lavoro risultava irregolare, è stata avanzata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale, successivamente adottata dall’Autorità competente, elevando nel contempo sanzioni amministrative per le violazioni commesse dal datore di lavoro”.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

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