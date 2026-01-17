Calcio, aggredito arbitro durante partita Futsal lucano

3 minuti per la lettura

Aggredito, insultato e minacciato con un coltello un arbitro durante una partita di calcio a cinque del Futsal lucano, Bernalda-Latronico, valevole per il campionato regionale

Episodio spiacevole nel Futsal Lucano. Un arbitro di calcio a cinque è stato aggredito dopo la gara Under 19 Futsal Bernalda-Latronico valevole per il campionato regionale disputata il 4 gennaio scorso terminata 3 a 5.

FUTSAL LUCANO, AGGREDITO ARBITRO, LA DINAMICA

L’ignoto aggressore, ha atteso l’arbitro fuori dal PalaCampagna di Bernalda per aggredirlo dapprima verbalmente e poi mostrando un coltello. Un gesto inaccettabile che porta la società A.S.D. Old Boys Bernalda a prendere le distanze dal gesto del tifoso che sembrerebbe essere minorenne. «Solo uno sconfinato amore per questo sport può aiutarci ad affrontare queste cose e allontanare il nostro nome da situazioni che mai ci apparterranno o ci vedranno coinvolti» si legge nella pagina di un dirigente della società di Futsal, mentre nella pagina della società sportiva il comunicato ufficiale.

LA SOCIETÀ OLD BOYS BERNALDA PRENDE LE DISTANZE DAL GESTO

«In riferimento a quanto accaduto al termine della gara disputata il 4 gennaio dalla nostra compagine under 19 contro il Latronico, la società si dichiara totalmente estranea e condanna duramente il comportamento di coloro i quali se ne sono resi responsabili e, come ribadito in sede federale a seguito della convocazione ricevuta dai massimi dirigenti della federazione regionale, esprimiamo la massima solidarietà al direttore di gara manifestando la più completa disponibilità nel collaborare per chiarire lo svolgimento dei fatti e identificare i responsabili affinché eventi così deprecabili non possano più essere accostati ad una società come la nostra che da oltre vent’anni onora con impegno, dedizione e correttezza la sua presenza nei vari campionati lucani. Questi eventi, non devono essere associati mai e in nessun modo alla nostra società e allo sport in generale».

AGGRESSIONE ARBITRO, L’ESTRANEITÀ DELLA SOCIETÀ DAL FATTO

Un modo per ribadire la propria totale estraneità rispetto a tale gesto inaccettabile dove si dovrebbero promuovere il rispetto reciproco, i valori della lealtà e della correttezza all’interno e fuori dal campo. Cosa che accade nella maggior parte dei casi ma se accadono simili episodi vuol dire che bisogna lavorarci tanto anche nel comprendere il grande lavoro svolto dai direttori di gara che svolgono il loro compito con impegno e passione, garantendo l’integrità e il corretto svolgimento delle competizioni.

L’AMMENDA DEL GIUDICE SPORTIVO

Il provvedimento del giudice sportivo nel Comunicato del 7 gennaio di Lnd Basilicata consiste nell’aver comminato all’Old Boys Bernalda l’ammenda di 250 euro.

Al termine della gara, mentre l’arbitro raggiungeva l’autovettura nel parcheggio antistante l’ingresso atleti del PalaCampagna, un gruppo di ragazzi gli rivolgeva frasi minacciose. Il direttore di gara una volta entrato nell’auto guidata dal proprio genitore, veniva raggiunto da uno dei ragazzi che, dopo aver sputato sullo sportello lato anteriore destro, colpiva con un pugno il faro posteriore destro e con un coltello in mano minacciava correndo al fianco dell’autovettura sul lato conducente. Come riportato negli atti di gara, il direttore di gara ha denunciato alla Legione Carabinieri Basilicata Stazione di Matera quanto accaduto.

Grazie all’immediato avvio delle indagini con la visione delle immagini di videosorveglianza le forze dell’ordine hanno potuto risalire al colpevole dell’ignobile gesto. Con ogni probabilità in molti non sanno che da diversi mesi gli arbitri sono equiparati a pubblici ufficiali e le pene potrebbero essere severe.