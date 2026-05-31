Basilicata, blitz antidroga, in manette 3 lucani

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Blitz antidroga in tutta Italia, 1.335 arresti e oltre 430 chili di stupefacenti sequestrati. Controlli a tappeto della polizia tra Potenza e Matera: trovata cocaina e hashish

Duro colpo allo spaccio di droga nella movida italiana. In Basilicata le attività investigative e di polizia giudiziaria hanno portato a tre arresti e a sette denunce. A Potenza sono state controllate complessivamente 1.464 persone maggiorenni e 53 minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati circa 660 grammi di cocaina, nonché una pistola revolver con matricola abrasa e 24 cartucce. A Matera, invece, sono state identificate 1791 persone di cui 49 minorenni. Una persona arrestata e quattro deferite in stato di libertà, 38 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish sequestrati. Nel corso dell’operazione, sono state identificate in Italia 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

BLITZ ANTIDROGA, ARRESTI IN BASILICATA

È di 1335 persone arrestate, di cui 31 minorenni, 2358 persone denunciate a piede libero tra cui 142 minori e 450 kg di droga sequestrata, il bilancio di un’operazione antidroga condotta a livello nazionale dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

Un’operazione ad alto impatto investigativo, conclusasi ieri, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato al sequestro precisamente di 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

NON SOLO DROGA, SEQUESTRATE ANCHE ARMI, TRA CUI FUCILI DI ASSALTO

E inoltre sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento. Particolare attenzione riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

BLITZ ANTIDROGA, OPERAZIONE PARTITA DA MILANO

Uno dei principali fronti dell’operazione è stato Milano, dove la Squadra Mobile ha coordinato una serie di perquisizioni e servizi straordinari di controllo del territorio con il supporto dei commissariati e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Le verifiche hanno interessato numerose zone del centro, tra cui Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Porta Venezia, Buenos Aires, CityLife e Stazione Centrale, oltre a diversi quartieri periferici come San Siro, Niguarda, Lambrate, Greco Turro e Bonola.

I CONTROLLI NELL’HINTERLAND MILANESE

Controlli estesi anche nei comuni dell’hinterland, tra cui Cinisello Balsamo, Rho e Legnano. Nel Milanese controllate 25.314 persone, di cui 1.503 minorenni. Gli arresti sono 131, tra cui tre minori, mentre 125 persone denunciate a piede libero. Sul fronte degli stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato complessivamente circa 18 chilogrammi di droga, tra cocaina, hashish, eroina, marijuana, ketamina, MDMA, mefedrone e altre sostanze sintetiche. Sequestrate inoltre numerose armi improprie, tra cui nove coltelli, due taglierini, due tirapugni, uno spray urticante e un martelletto.

I COMPLIMENTI DELLA PREMIER MELONI

«L’imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità. Complimenti alla Polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato», ha scritto su X la premier Giorgia Meloni, postando le immagini diffuse dalla stessa polizia. «Il Governo – assicura – continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza. Anche per questo abbiamo rafforzato gli strumenti di contrasto al porto abusivo di armi, comprese quelle da taglio: ogni colpo alla criminalità significa più tutela e più serenità per tutti i cittadini».