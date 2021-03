Omicidio Cassotta, assolto Donato Prota

Il Tribunale di Salerno

La Corte di appello di Salerno ha assolto stamani Donato Prota, di 43 anni, rimasto unico imputato dell’omicidio di Bruno Augusto Cassotta, ucciso a Rionero in Vulture (Potenza) il primo ottobre 2008 con 12 colpi di arma da fuoco. Lo si è appreso a Potenza dal difensore di Prota, l’avvocato Giuseppe Colucci. Prota era stato assolto già in primo grado: venne però condannato all’ergastolo in secondo grado.

La sentenza fu annullata e il processo rifatto, a Salerno: l’imputato fu condannato a trent’anni di reclusione ma anche questa sentenza fu annullata dalla Corte di Cassazione, come nel primo caso. Oggi è stata emessa la nuova sentenza di assoluzione.

Un coimputato di Prota era già stato assolto in primo grado (e la sentenza confermata in appello). Anche i presunti mandanti del delitto – che ora è rimasto senza responsabili – sono stati assolti.



















