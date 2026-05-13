Caso cinghiali, il Tar condanna la Regione

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Incidenti con cinghiali a Lauria e Trecchina, la Regione Basilicata non paga i risarcimenti e viene condannata dal Tar. Due automobilisti aspettano ancora di essere risarciti dopo la sentenza del 2022. Indennizzi, interessi e rischio commissario ad acta

Cinghiali, la Regione deve risarcire due automobilisti ma non paga: condannata dal Tar. Due cittadini lucani contro la Regione per un risarcimento danni che tarda ad arrivare. Entrambi rimasero feriti, dopo che cinque anni fa si erano scontrati in automobile con un cinghiali. Forti di due sentenze favorevoli del Giudice di Pace di Lagonegro, si sono rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale, per vedersi liquidare le somme riconosciute.

INCIDENTI CON CINGHIALI, LA REGIONE DEVE RISARCIRE AUTOMOBILISTI



I fatti risalgono al 2019 e al 2020, avvenuti rispettivamente sulla provinciale ex statale 19 nelle campagne di Lauria e sulla Fondovalle del Noce, in territorio di Trecchina. Dopo l’incidente, i due automobilisti, difesi dall’avvocato Giuseppe Ricciardone, chiedono al magistrato il riconoscimento del danno subito. In entrambi i casi, la Regione viene condannata al pagamento di 5mila euro, delle spese legali e di quelle per la consulenza tecnica. Le sentenze del Giudice di Pace sono emesse nel 2022. A distanza di circa quattro anni, però, quel denaro non è ancora arrivato sui conti correnti dei due cittadini.

LA VICENDA

Per questo decidono di fare ricorso al tribunale amministrativo.

I giudici hanno riconosciuto “il perdurare dell’inottemperanza” della Regione, condannandola così al pagamento del dovuto, con gli interessi, e anche delle spese relative allo stesso procedimento giudiziario: altri mille euro ciascuno. L’ente regionale ha sessanta giorni di tempo per farlo, altrimenti interverrà un commissario ad acta per eseguire la sentenza.

L’attraversamento stradale dei cinghiali continua a causare incidenti.

CINGHIALI, GLI INCIDENTI

L’ultimo impatto in ordine di tempo, l’altra notte sulla Strada Statale 106 Jonica al km 433+100. Un automobilista alla guida di un autocarro, che viaggiava in direzione Taranto, ha investito un cinghiale di grosse dimensioni provocando ingenti danni al mezzo per fortuna senza intaccare l’incolumità del conducente che è rimasto illeso, ma solo tanta paura. L’animale è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi del sinistro gli agenti della Polizia Stradale di Matera, personale del Servizio veterinario della Asm per la presa d’atto della morte del cinghiale e la successiva rimozione e i tecnici dell’Anas per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità.

A LAURENZANA CENTRO DEDICATO ALL’EMERGENZA CINGHIALI

A novembre scorso l’ex mattatoio comunale di Laurenzana, nel Potentino, è rinato come nuovo Centro di raccolta dedicato alla gestione dell’emergenza cinghiali in Basilicata e all’avvio concreto della filiera regionale affidata alla società lucana EcoWild. L’obiettivo principale del progetto è la riduzione della popolazione di cinghiali in Basilicata, con una stima di abbattimento di 45-50 mila capi nell’arco di tre anni.