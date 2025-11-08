Crisi idrica in Basilicata, serve la danza della pioggia

2 minuti per la lettura

Crisi idrica, l’allarme di Marino, responsabile tecnico di Acquedotto Lucano. In Basilicata l’autunno 2025 è ancora troppo secco. A Matera e Potenza cresce la paura di nuove restrizioni idriche se non arriverà la pioggia entro venti giorni.

Con gli occhi al cielo. È dalle prossime precipitazioni – o meglio dalla loro assenza – che dipende il futuro della Basilicata. Un copione che sembra ripetersi ora a Matera e nei comuni del Materano, come lo scorso anno è già successo nel Potentino. Sempre più grave la crisi idrica in Regione.

L’AUTUNNO SENZA PIOGGIA

L’autunno continua a regalarci giornate di sole e temperature tutto sommato miti, con conseguenze negative però sulla possibilità di accumulare acqua necessaria alle attività quotidiane dei lucani. A dare l’allarme – ai microfoni dell’emittente televisiva Trm – è l’ingegner Tommaso Marino, responsabile tecnico di Acquedotto Lucano.

CRISI IDRICA, L’ALLARME DI ACQUEDOTTO LUCANO



«Se non arriveranno piogge nei prossimi giorni – ha spiegato – anche Matera e Montescaglioso potrebbero subire restrizioni notturne. E lo scenario si estenderebbe a Potenza e ad altre aree della regione entro venti giorni».

E tra i cittadini c’è già una grande preoccupazione.

MATERA E POTENZA SOTTO OSSERVAZIONE

Secondo Marino, per il momento lo schema Frida – che fornisce anche comuni del Materano – ancora permette di reggere e di fornire acqua agli abitanti.

Lo stesso discorso si può fare anche per il Camastra che, nonostante il caldo e le scarse precipitazioni, non è ancora ai minimi termini, quelli che costrinsero alle chiusure dello scorso anno. Ma quanto potrà durare questa situazione? Se continua a non piovere e se soprattutto la neve non arriva a imbiancare le nostre cime, quanto tempo potrà passare prima che non si debba tornare a prendere la decisione di razionare la fornitura d’acqua?

SENZA PIOGGIA RAZIONAMENTI ANCHE A NATALE



E il conto l’ha fatto Marino: 20 giorni, massimo 30.. Senza neve anche le sorgenti cominciano a ridurre la loro portata e questa terra, in passato considerata ricca d’acqua, comincia nuovamente a soffrire.

Se anche novembre quindi continuerà a conservare queste belle giornate di sole, dovremo nuovamente tutti prepararci a riempire bidoni e vasche.

CRISI IDRICA, PERDITE INFRASTRUTTURE AL LIMITE

E tutto prima di Natale, periodo in cui si vorrebbe pensare ad altro e non alla crisi idrica. Ma ormai le risorse sono davvero allo stremo. Per questo le perdite che ancora vengono segnalate in molte parti della regione indignano ancora di più.