Furto alla Caritas, rubati 150kg di cibo: due arresti a Bisceglie

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Due arresti a Bisceglie, due uomini di 27 e 53 anni in manette perché accusati del furto di 150kg di cibo dalla Caritas

BARLETTA – Arrestati dai carabinieri a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, i presunti autori di un furto di cibo, in tutto 150 chilogrammi di generi alimentari, avvenuto lo scorso 17 marzo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare dei domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente di 27 e 53 anni, e le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di un terzo uomo di 57 anni. Tutti risultano già gravati da precedenti di polizia. Tra il materiale di cui si sarebbero impossessati anche 100 confezioni di omogeneizzati, pomodori pelati e passata di pomodoro.

Secondo quanto accertato, sarebbero entrati nella struttura, in parte adibita a dimora privata, mediante il danneggiamento del lucchetto e della serratura della porta di ingresso. Determinanti per le indagini sono state le immagini del sistema di videosorveglianza esterno che hanno consentito di ricostruire la dinamica, di individuare i veicoli (un’utilitaria e uno scooter) utilizzati per il trasporto della merce sottratta e i presunti responsabili. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari recuperando parte della refurtiva successivamente restituita al referente della Caritas per essere nuovamente destinata alle famiglie in difficoltà.