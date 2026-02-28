Treni, stop per 4 mesi sulla Battipaglia, Potenza, Taranto

INDICE DEI CONTENUTI
Treni fermi da domani, domenica primo marzo al 30 giugno 2026, per il collegamento di tre regioni. Sulla tratta Rete Ferroviaria Italiana effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico
Da domani, domenica primo marzo al 30 giugno 2026 entra nel vivo una nuova fase degli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto oggetto di un piano di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che rientra nell’ambito degli investimenti finanziati anche con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di migliorare affidabilità, regolarità del servizio, capacità della rete e tempi di percorrenza.
TRENI FERMI IN TRE REGIONI
Gli interventi seguono quelli già realizzati negli anni precedenti e puntano a garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, maggiore accessibilità e una progressiva velocizzazione delle tratte regionali e interregionali. Inoltre tra i principali interventi in corso ci sono quelli nella stazione di Contursi, con innalzamento del primo e secondo marciapiede e realizzazione di un sovrappasso pedonale, eliminando l’attraversamento a raso, e quelli nella stazione di Buccino, con realizzazione delle fondazioni del sovrappasso, nuove pensiline di stazione ed eliminazione dell’attraversamento a raso.
LAVORI DI RINNOVAMENTO SULLA LINEA BATTIPAGLIA-POTENZA
Le attività rientrano nel più ampio progetto di rinnovamento dell’armamento e velocizzazione della linea Battipaglia-Potenza, per un importo complessivo di circa 59 milioni di euro (di cui 15 milioni destinati alle stazioni di Contursi e Buccino).
Saranno coinvolti 30 operatori economici tra imprese esecutrici e fornitori, per un totale di 600 addetti, compreso il personale Rfi. Sono inoltre previsti: consolidamento del rilevato ferroviario nelle tratte Picerno-Tito e Contursi-Sicignano: interventi di contrasto al dissesto idrogeologico all’imbocco della galleria Iura (tratta Baragiano-Franciosa). Interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale di ponti e viadotti lungo l’intera linea Battipaglia-Potenza. Cambio rotaia e messa a progetto del binario tra Contursi e Romagnano. Sulla tratta Grassano-Bernalda sono in corso fondazioni di viadotti, muri di contenimento e tombini idraulici nella variante Salandra-Ferrandina. Fondazioni per la nuova stazione di Salandra e realizzazione della nuova viabilità. Opere civili propedeutiche al sottopasso della stazione di Bernalda.
L’APPALTO PNRR
Si tratta del lotto prioritario dell’appalto Pnrr per la velocizzazione Grassano-Bernalda, con un investimento di circa 285 milioni di euro, inserito nel più ampio progetto di potenziamento della direttrice Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto.
TRENI, RIAPRE LA LINEA BARI-TARANTO
La buona notizia è che da domani, primo marzo 2026, riapre la linea Bari-Taranto, dove RFI ha concluso i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per un valore di 220 milioni di euro che hanno portato all’ammodernamento della rete con la predisposizione del sistema di sicurezza della circolazione ERTMS, il rinnovo di binari e scambi, il miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e benefici in termini di affidabilità e prestazioni della linea.
LAVORI DI POTENZIAMENTO SULLA TARANTO-BRINDISI
Inoltre dal 15 marzo al 15 maggio sulla linea Taranto-Brindisi sono in programma lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale con un investimento di oltre 100 milioni di euro. Già rinnovati circa 50 chilometri di binari tra Brindisi e Monteiasi (TA) più 11 scambi. Attivati anche gli Acc di Oria, Latiano e Mesagne. In fase di installazione il Sistema di Controllo Marcia Treno (Scmt).
DURANTI I LAVORI PREVISTE CORSE BUS
La linea Taranto-Brindisi sarà inserita nell’Apparato Centrale Multistazione (Accm) per migliorare la gestione della circolazione ferroviaria e la puntualità. Durante i lavori sono previste corse bus. Le modifiche alla circolazione ferroviaria saranno le seguenti: i treni del Regionale della relazione Taranto-Brindisi, saranno cancellati. Previste corse bus; i treni Intercity della relazione Reggio Calabria Centrale-Lecce saranno istradati via Bari con perdita di fermate intermedie e modifiche di orario. I treni Intercity 605 e 612 della relazione Milano-Lecce saranno istradati via Monopoli – Fasano con perdita di fermate intermedie e modifiche di orario. Previsto servizio bus sostitutivo per la tratta Bari-Brindisi. I treni Intercity Notte 765 e 758 della relazione Milano-Lecce saranno istradati via Fasano-Monopoli con perdita di fermate intermedie e modifiche di orario. Previsto servizio bus sostitutivo per la tratta Bari-Francavilla Fontana.
TRENI, IL PIANO DI INTERVENTI
Un piano di interventi che punta a rafforzare i collegamenti ferroviari tra Campania, Basilicata e Puglia, con investimenti complessivi pari a 605 milioni di euro.
È quanto evidenziato dal Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che ha definito strategico il potenziamento della direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, Secondo il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ammodernamento della tratta Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia rappresenta un passaggio fondamentale per il Mezzogiorno. L’obiettivo è aumentare la capacità della rete, migliorare la regolarità del servizio e innalzare gli standard di affidabilità lungo un asse considerato decisivo per la crescita dei territori interessati.
