Stime funeste sugli effetti della strategia americana: Basilicata, la batosta dei dazi Ma il dibattito è aperto. Per lo Svimez 15 milioni in meno sull’export e Pil ridotto dello 0,1%.

Continua a tenere banco la questione dazi, a seguito dell’intesa raggiunta sul 15% da applicare, da parte degli Stati Uniti, sui beni prodotti in Europa. Un dibattito piuttosto intenso che, se negli ultimi giorni ha tirato in ballo numerose categorie, in primis quelle legate all’ambito manifatturiero, dal momento del provvisorio accordo raggiunto (e fermo restando il clima di incertezza che ancora attanaglia i settori interessati) ha sollecitato stime e proiezioni circa l’effetto che un’eventuale decisione sui dazi potrebbe realmente sortire sulle imprese italiane e, nella fattispecie, quelle lucane. Un territorio, quello della Basilicata, che in realtà oscilla tra due visioni distinte: da un lato, quelle che poggiano sui dati Istat, secondo i quali il fenomeno non dovrebbe poi mollare un contraccolpo troppo pesante.

Dall’altro, le elaborazioni che, come quelle dello Svimez, parlano chiaramente di effetti pesanti, con stime basate sull’andamento delle esportazioni e sul rapporto tra domanda e offerta. In questo senso, le prospettive sembrano funeste: un calo complessivo di circa 15 milioni di euro, pari a una riduzione dell’export pari al 13%.

BASILICATA E I DAZI

La stima dello Svimez chiama in causa anche il Pil lucano. Per la precisione, 12 milioni di euro in meno (sempre nel caso in cui i dazi fossero applicati realmente), pari a un taglio dello 0,1%. Cifra solo apparentemente contenuta, considerando che le attività interessate dalla mannaia dell’imposta americana rappresentano una buona maggioranza dei settori di eccellenza lucana. Un taglio che, chiaramente, andrebbe a ripercuotersi anche sul piano dell’occupazione, con almeno 206 posti di lavoro a rischio. Più in generale, secondo lo Svimez, l’applicazione della politica dei dazi genererebbe un calo delle esportazioni del 14%, per un totale di 8,6 miliardi in meno. In quest’ottica, il calo delle unità di lavoro a tempo pieno toccherebbe la vertiginosa quota di 103 mila utenti. Nel Mezzogiorno, una riduzione potenziale delle esportazioni di 705 milioni (-11%), del Pil di 482 milioni (-0,1%) e di 8.519 unità di lavoro (-0,12%).

Di contro, se si considera la flessione nei rapporti commerciali con il partner americano, il colpo di martello potrebbe non sortire effetti tragici. Specie per il valore complessivo delle esportazioni verso gli Usa: 84 milioni di euro, -83% sul 2023. Come sottolineato da Confindustria Basilicata, tuttavia, all’orizzonte si staglierebbe uno scenario di ulteriore sofferenza, che il sondaggio di altri mercati potrebbe non tamponare a sufficienza.