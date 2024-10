Novecentomila euro per le famiglie sgomberate in Basilicata

1 minuto per la lettura

Il consiglio regionale della Basilicata ha approvato il ddl all’unanimità, il fondo fa riferimento a famiglie e persone sgomberate

Novecentomila euro per famiglie e persone sgomberate in Basilicata. Il consiglio regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità oggi, 15 ottobre 2024, il ddl che integra la legge regionale 28/2023 (Istituzione del Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale).

La legge, si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa del consiglio regionale «ha l’obiettivo precipuo di garantire la perequazione delle risorse di cui al Fondo istituito ai sensi della legge regionale 28/2023 tra tutti coloro che, dimoranti abitualmente in una unità immobiliare dichiarata inagibile con ordinanza sindacale di sgombero o altro provvedimento, si sono visti costretti a lasciare l’abitazione, con ricadute negative in termini economici e con forte impatto psicologico, indipendentemente dalla documentazione comprovante le spese sostenute».



«Con il testo normativo – chiarisce la nota stampa – si intende garantire misure economiche di immediato sostegno, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, in favore dei nuclei familiari destinatari di ordinanze sindacali di sgombero o provvedimenti analoghi (a causa di eventi calamitosi, pericoli strutturali degli immobili, dissesti idrogeologici, movimenti franosi, crolli) e, dunque, costretti ad abbandonare la propria abitazione e ripiegare su una diversa sistemazione alloggiativa, con gli ovvi conseguenti disagi che, tuttavia, non sono in grado di documentare le spese all’uopo sostenute».