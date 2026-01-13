Nuova sinergia tra la Basilicata e il sistema creditizio

2 minuti per la lettura

Il governatore Vito Bardi, ha incontrato il direttore regionale della Banca d’Italia: nuove sinergie tra Basilicata e sistema creditizio

POTENZA – Un incontro dai contenuti densi. Un tavolo dove i numeri della macroeconomia hanno incontrato le necessità reali delle famiglie e anche delle imprese lucane. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto la visita del Direttore regionale della Banca d’Italia, Stefano Ercoli. Al centro del colloquio la volontà di costruire un fronte comune: fare sinergia non come esercizio di stile burocratico, ma come leva concreta per lo sviluppo di una terra che ha fame di investimenti e certezze.

Il monitoraggio attento del credito, nonché il supporto alle startup e le criticità di un’economia in profonda trasformazione sono stati i pilastri di un confronto che segna l’avvio di una nuova stagione di collaborazione tra l’Ente Regione e l’Istituto di vigilanza.

LA SINERGIA CON BANKITALIA GARANZIA DI UN PERCORSO SOLIDO E TRASPARENTE

Il Presidente Bardi ha sottolineato l’importanza del supporto analitico della Banca d’Italia per orientare le politiche pubbliche: “La Basilicata attraversa una fase cruciale di trasformazione. Collaborare con il Direttore Ercoli significa poter contare su una bussola autorevole per leggere i cambiamenti economici in atto. Vogliamo che ogni euro investito sul territorio diventi un’opportunità reale per i nostri giovani. La sinergia con Bankitalia è dunque la garanzia che questo percorso sarà solido e trasparente”.

Dal canto suo, il Direttore Ercoli ha ribadito l’impegno dell’Istituto verso il tessuto produttivo locale: “La nostra missione è fornire dati e strumenti che aiutino a comprendere lo stato di salute del territorio. C’è una comune visione con la Presidenza regionale: il bene della Basilicata passa attraverso un dialogo costante tra istituzioni e sistema creditizio. Siamo pronti a fare la nostra parte per favorire un ecosistema economico più resiliente e attrattivo”.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di istituire tavoli tecnici periodici affinché la “sinergia” evocata oggi diventi il motore di una Basilicata che vuole correre verso il futuro.