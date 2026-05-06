Basilicata, soldi dalla Regione per chi assume disoccupati

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La Regione Basilicata lancia “Basilavoro 2.0”: 3 milioni di euro per incentivare le imprese ad assumere a tempo indeterminato disoccupati e lavoratori da crisi industriali

La Regione Basilicata ha approvato l’Avviso pubblico “#Basilavoro 2.0 – Incentivi alle imprese per l’assunzione stabile di lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali”, mettendo a disposizione risorse complessive pari a 3 milioni di euro. L’intervento rientra nel Programma Regionale Basilicata Fesr Fse+ 2021–2027, nell’ambito della Priorità 6 (Occupazione) e della Priorità 10, in linea con il Piano Strategico Regionale 2021–2030.

BASILAVORO, INCENTIVI DALLA REGIONE A CHI ASSUME DISOCCUPATI



La misura si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro della Regione, con l’obiettivo di favorire la crescita dell’occupazione stabile e di qualità. Una leva considerata strategica per contrastare il declino demografico, rafforzare la competitività delle imprese e migliorare la coesione economica e sociale del territorio lucano.

REGIONE BASILICATA, OBIETTIVO OCCUPAZIONE STABILE E RILANCIO ECONOMICO

L’Avviso punta in particolare a sostenere: l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati residenti in Basilicata. I lavoratori provenienti da crisi industriali. I percettori di ammortizzatori sociali. Chi ha partecipato a percorsi di aggiornamento e riqualificazione, come quelli dell’Avviso “Cassintegrati”

LAVORO PER DISOCCUPATI, TRA INCENTIVI E PREMIALITÀ

Gli incentivi economici sono destinati ai datori di lavoro privati, indipendentemente dalla dimensione aziendale, purché con sede operativa in Basilicata. L’obiettivo è sostenere concretamente le imprese che investono in occupazione stabile, favorendo un incremento strutturale dei posti di lavoro.

Prevista inoltre una premialità per le aziende che assumono lavoratori particolarmente colpiti dalle crisi produttive, tra cui: soggetti licenziati a seguito di crisi industriali irreversibili. Lavoratori che hanno completato percorsi di riqualificazione professionale nell’ambito dell’Avviso “Cassintegrati” (D.G.R. n. 27 del 23 maggio 2025)

CUPPARO: «MISURA STRATEGICA PER LAVORO E IMPRESE»



Sull’iniziativa è intervenuto l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo: «Attraverso questo intervento, la Regione intende rafforzare le politiche attive del lavoro e promuovere percorsi di transizione occupazionale sostenibili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e sostenendo le imprese che investono nell’occupazione stabile».

«Questa misura rappresenta un tassello fondamentale della strategia regionale: vogliamo offrire nuove opportunità a chi ha perso il lavoro e accompagnare le trasformazioni del sistema produttivo, valorizzando il capitale umano. Le premialità previste dimostrano la volontà di costruire un mercato del lavoro più inclusivo e resiliente.