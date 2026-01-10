Policoro, rapina in gioielleria, fuga in Porsche

1 minuto per la lettura

Rapina da film alla gioielleria “Le Gemelle” a Policoro. Cinque banditi scardinano la saracinesca e scappano a tutta velocità su una Porsche. “Le Gemelle” era già stato al centro di un assalto nel 1989 con scontro a fuoco coi carabinieri

Sono scappati a bordo di una Porsche in direzione di Terzo Cavone i cinque malviventi che giovedì notte, 8 gennaio 2026, hanno assaltato la gioielleria “Le gemelle” in viale Salerno a Policoro

RAPINA ALLA GIOIELLERIA LE GEMELLE A POLICORO

Per entrare nel negozio, verso le due di notte, hanno scardinato la saracinesca ma all’arrivo della pattuglia del Commissariato di Policoro costretti a scappare con un bottino ancora non quantificato.

SECONDA RAPINA PER LE GEMELLE

Quella della scorsa notte è la seconda rapina ai danni della gioielleria già assaltata nel 1989 quando il proprietario e sua cognata furono presi in ostaggio dai banditi che si diedero alla fuga dopo uno scontro a fuoco con i carabinieri.

RAPINA IN CINQUE, FUGA IN PORSCHE

Le indagini stanno cercando di scoprire le modalità esatte dell’assalto di 48 ore fa e soprattutto di individuare il gruppo che ha agito.

La scelta di agire di notte con modalità di particolare effetto non deporrebbe a favore di chi conta su un’azione fulminea e una fuga altrettanto veloce.

La presenza di cinque persone, secondo quanto è dato sapere, inoltre, giustificata da una rapina più articolata.

LA FUGA FORSE VERSO LA PUGLIA

In cinque, infatti, è più complicato dileguarsi, pur con un’auto veloce come la Porsche.

Le rapine, in genere, sono da attribuire a organizzazioni che arrivano dalla vicina Puglia, regione che si può raggiungere facilmente grazie ai collegamenti stradali della zona che garantiscono l’ingresso ad esempio sulla statale 106 Jonica in tempi relativamente brevi.