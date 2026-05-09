Droga dalla Puglia a Pisticci. 20enne arrestato per spaccio cocaina

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Fermato a Marconia con cocaina nascosta in auto. 20enne pugliese ai domiciliari per spaccio. Sequestrati droga, bilancini e quasi 2mila euro.

Dalla Puglia alla Basilicata con un carico di droga con destinazione Pisticci, nel Materano. Centosessanta grammi di cocaina nascosti sotto il sedile di un’autovettura presa a noleggio, altri stupefacenti in casa e quasi duemila euro in contanti: sono le scoperte che hanno portato Simon Piccinno, pugliese 20enne di Monteroni di Lecce, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Matera, Angelo Onorati.

Il provvedimento è stato emesso giovedì, dopo che il giovane era finito in carcere a seguito del controllo stradale eseguito, tra il 4 e il 5 maggio scorsi, dalla guardia di finanza a Marconia di Pisticci.

COCAINA IN AUTO, ARRESTATO 20ENNE PUGLIESE IN BASILICATA



In particolare, le fiamme gialle avevano rinvenuto, sotto il sedile lato passeggero della Peugeot 208 condotta dall’indagato, un involucro con nastro marrone contenente 160 grammi di cocaina e un cipollotto sigillato con nastro nero contenente altri 6 grammi della stessa sostanza. Piccinno viaggiava inoltre con 370 euro nel portafoglio e 1.550 euro in una pochette personale, per un totale di 1.920 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Monteroni di Lecce aveva portato al ritrovamento di ulteriori sostanze stupefacenti: 40 grammi di marijuana, 14,50 grammi di hashish e 5 cipollotti di cocaina del peso complessivo di 2 grammi. Trovati anche tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

DROGA NASCOSTA IN UN CIPOLLOTTO NEL’AUTO



Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione ai fini di spaccio, in relazione alla quantità e la varietà delle sostanze sequestrate, insieme al materiale e al denaro contante, ipotizzando, in ragione della scritta “Pisticci 130” trovata su un cipollotto, abbia ricevuto incarico da altri di trasportare la droga dal luogo di residenza a Pisticci. Considerate insufficienti, per il giudice, le giustificazioni fornite dall’arrestato in sede di interrogatorio, nel quale aveva dichiarato di aver acquistato gli stupefacenti per uso esclusivamente personale.

AL 20ENNE ARRESTATO PER POSSESSO DI COCAINA, DOMICILIARI E BRACCIALETTO ELETTRONICO



Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la scarcerazione, valutando gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come misura più adeguata, tenuto conto delle condizioni personali dell’indagato – che è molto giovane e incensurato – evidenziate dai suoi avvocati. Già in passato sono stati diversi gli arresti per spaccio e detenzione di droga a Pisticci e nei comuni limitrofi.