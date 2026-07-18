Matera, i lavori allo Stadio rispettano il cronoprogramma

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Procedono i lavori allo Stadio di Matera che secondo il cronoprogramma sono anche in leggero anticipo rispetto alle previsioni. Non ci saranno problemi per l’utilizzo da parte della squadra

«Il cronoprogramma dei lavori allo stadio procede anche con un leggero anticipo rispetto alle previsioni. Penso che i prefabbricati delle gradinate a cominciare dalla Curva Sud potranno essere montati nella prima metà di settembre e comunque non ci saranno assolutamente problemi per l’utilizzo dello stadio per la squadra di calcio. Adesso abbiamo ripreso anche l’irrigazione dell’erba che speriamo possa al più presto ritornare idonea e adeguata alle esigenze che ci sono». Così al “Quotidiano” l’assessore allo sport del Comune di Matera Giuliano Paterino racconta l’andamento del cantiere del XXI Settembre cercando di soddisfare anche domande e curiosità sull’utilizzo della struttura per i prossimi mesi.

«Al momento la realizzazione dei pali trivellati della gradinata è completa all’80 per certo e anche la fase di realizzazione delle strutture di fondazione è a buon punto. Poi procederemo con la prima parte dei plinti e dei connettori per mettere le strutture prefabbricate. Penso che già la prossima settimana si potrà procedere con il getto per magrone di cemento che poi dovrà indurirsi per un tempo di circa 28 giorni che non potrà essere ridotto in alcun modo. Una volta completato questo tempo potremo procedere perché la fase di fondazione sarà idonea con il montaggio delle strutture prefabbricate per le quali sono già state verificate le misure e dunque si potrà procedere già entro la prima metà, penso proprio nella prima decade di settembre. Partiremo dalla Curva Sud e poi andremo avanti velocemente con Gradinata e Curva Nord».

SCARTATA L’IPOTESI DI EVENTUALI RITARDI

Paterino ha confermato che, come già successo nel finale della scorsa stagione, inizialmente gli spogliatoi da utilizzare saranno quelli dell’attigua palestra finchè i nuovi spogliatoi sotto la Curva Nord non saranno completati ma questa evidentemente sarà un’opera che richiederà tempo.

L’assessore comunque scarta completamente l’ipotesi che anche eventuali ritardi in questo cronoprogramma indicato possano condizionare l’utilizzo della struttura: «non esiste questa possibilità. La struttura sarà comunque utilizzabile. Il terreno di gioco? In questo senso stiamo lavorando, da alcuni giorni abbiamo ripreso con l’irrigazione dell’erba e contiamo che per l’inizio del campionato a metà settembre possa essere adeguata agli sforzi che la società sportiva sta facendo per la città di Matera».

Ricordiamo, infine, che nei mesi passati la società sportiva e il Comune avevano spiegato i motivi della scelta: proprio per garantire il tempestivo utilizzo dello stadio, i due enti avevano rinviato l’adeguamento del manto erboso e optato per un campo sintetico, che avrebbe evitato i tempi troppo lunghi richiesti dall’intervento originario.