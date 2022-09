Scommesse online, scoperta evasione per 3 milioni di euro nel Materano

1 minuto per la lettura

MATERA – La Guardia di Finanza della Compagnia di Policoro ha portato a termine una complessa attività di verifica fiscale su società di scommesse online al termine della quale è stata individuata una probabile evasione d’imposta complessiva da circa tre milioni di euro.

Nello specifico, l’attenzione degli investigatori, coordinati dal Comandante della Compagnia, capitano Ludovico Carossia, si è concentrata su due distinte società, aventi le proprie sedi operative nell’area metapontina ed attive nel campo delle scommesse online.

Le attività svolte dai militari avrebbero fatto emergere che due persone stessero operando quali master per conto di una nota società maltese di bookmaking, raccogliendo rilevanti importi relativi alle scommesse nell’ambito della provincia di Matera, senza tuttavia dichiarare le commissioni percepite da parte del bookmaker.

In sintesi, l’operazione ha permesso di constatare la probabile evasione d’imposta complessiva per circa 3 milioni di euro da parte dei due intermediari, e la posizione di uno dei due indagati è, allo stato, al vaglio dell’autorità giudiziaria di Matera per l’ipotesi di reato di infedele ed omessa dichiarazione.