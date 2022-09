A Matera arriva il Papa, scattano divieti e chiusure

2 minuti per la lettura

MATERA – Doppia ordinanza del sindaco di Matera in vista del 27esimo Congresso eucaristico nazionale, che comincia domani, e soprattutto della visita di Papa Francesco. La prima coinvolge la comunità scolastica materana. Il primo cittadino ha infatti firmato un’ordinanza che impone la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale di Matera per sabato 24 settembre. La seconda, invece, è relativa alla misure di sicurezza da adottare proprio per il Congresso eucaristico e l’arrivo del Pontefice di domenica mattina. Su questo, sono state adottate una serie di disposizioni, a cominciare dalla chiusura del Campo s comunicato dalla Cei (la Conferenza espiscopale italiana) e dagli organizzatori del Congresso eucaristico, l’elicottero che porterà Papa Francesco a Matera, atterrerà domenica 25 settembre al Campo scuola di viale Nazioni unite.

Quindi, come annunciato dal programma, il Santo Padre percorrerà in papamobile il tratto di strada che va dal Campo scuola allo stadio comunale XXI Settembre. L’ordinanza firmata dal sindaco Domenico Bennardi «vieta a chiunque di accedere, transitare e sostare a persone e/o a mezzi nel Campo scuola, a partire dalla giornata di ieri, 20 settembre, e fino a quando il Pontefice non sarà salito nuovamente a bordo dell’elicottero per ripartito alla volta di Città del Vaticano».

L’ordinanza, comunque, «consente l’accesso al Campo scuola, fino alle ore 12 di sabato 24 settembre, al personale del Comune di Matera e alle maestranze delle imprese incaricate di dare esecuzione ai lavori che interessano il Campo scuola. Così come resta naturalmente consentito il libero e più ampio accesso agli spazi interni ed esterni della struttura sportiva di viale Nazioni unite a tutte le forze dell’ordine ed agli organi di polizia di Stato presso il Vaticano al fine di adottare gli opportuni controlli legati alla sicurezza del Pontefice, nonché per eseguire quelle ispezioni volte a verificare i requisiti e le condizioni di sicurezza di atterraggio e decollo dell’elicottero con a bordo il Santo Padre».

L’amministrazione comunale di Matera, inoltre, ha fatto sapere anche che si sta «adoperando per gli ultimi preparativi necessari alla visita pastorale del Santo Padre e per la conclusione del 27esimo Congresso eucaristico nazionale. Un investimento di mezzi, uomini e risorse importante per un avvenimento storico e rilevante per la città». Il Comune di Matera offrirà un supporto agli organizzatori «per assicurare la mobilità necessaria a trasportare le migliaia di pellegrini e sacerdoti, per la messa in sicurezza dell’evento da parte del Comando di polizia locale in sinergia e coordinamento con tutte le forze dell’ordine, la Questura e la Prefettura di Matera, con la protezione civile comunale e provinciale.

Un investimento complessivo al momento superiore ai 70.000 euro di risorse comunali che si aggiungono alle somme stanziate dalla Regione Basilicata alla Diocesi, per l’installazione e fornitura di barriere jersey, 1.000 transenne, servizio navette, lavori di adeguamento illuminotecnico e manutenzioni straordinarie».