Matera, pochi cittadini a ricordare il 21 settembre e i martiri per la pace

4 minuti per la lettura

Più istituzioni che cittadini in piazza a Matera per ricordare i martiri della pace in occasione dell’82esimo anniversario dei fatti del 21 settembre 1943

In una giornata in cui la pace e soprattutto la lotta contro ogni autoritarismo appartiene alla realtà quotidiana, la celebrazione dell’82mo anniversario dei fatti del 21 settembre 1943, si è trasformata in una occasione a solo beneficio di qualche turista distratto di passaggio da piazza Vittorio Veneto.

Un segnale che fa a pugni con il valore dei morti che si contarono quel giorno, per ribellarsi ai nazisti, come prima città al Sud. La cerimonia ieri ha segnato anche un gesto significativo del sindaco che, omaggiando la stele con i nomi delle vittime, si è inginocchiato.

DA MATERA LO SGUARDO AL RESTO DEL MONDO

La potenza di ciò che accade nel resto del mondo ha preso spazio in ognuno degli interventi che si sono susseguiti e che soprattutto i giovani avrebbero dovuto ascoltare. Lo confermano le parole di Sanya Bonelli, presidente della Consulta provinciale studentesca di Matera che ha ricordato: «A perdere la vita furono degli innocenti, tra cui uno studente come me, un ragazzo di 17 anni; ma per cosa sacrificarono la loro vita? io credo ci sia molto da evidenziare in un tale gesto di coraggio: è in questo grido di libertà che degli innocenti spezzarono le catene della violenza con cui erano imprigionati, non solo per loro ma per l’intera comunità».

L’attualità è entrata tra le sue parole. «Non bisogna dimenticare chi oggi sta cercando di liberarsi da una guerra che viene dall’alto, chi è costretto a lasciare la propria terra, a nascondersi tra le macerie, di madri che perdono i propri figli e figli che perdono le proprie madri, di popoli che non hanno più una casa, di donne che non possono più studiare, di professioniste i cui libri vengono vietati perché scritti da una donna, di chi non è più libero. L’insurrezione più grande a cui oggi siamo chiamati – ha aggiunto – è proprio contro l’indifferenza e la paura».

MATERA CITTA’ DELLA PACE

Matera già città della Pace è stata ricordata dal sindaco Nicoletti che ha aggiunto: «La nostra gente scelse la libertà. Uomini e donne semplici, contadini, artigiani, studenti, padri e madri di famiglia, si ribellarono senza esitazione, armati solo del loro coraggio e della determinazione di difendere la propria città. In tanti caddero in quella insurrezione: oggi sono i nostri eroi. Possiamo vivere tranquilli sapendo ciò che succede a Gaza o a Kiev, osservando dalla nostra “comfort zone” questi massacri, queste sistematiche violazioni dei diritti dell’uomo, questo quotidiano fare strame di ogni più basico rispetto della vita, anche e soprattutto dei più deboli e indifesi? Ognuno, per suo conto, deve fare di tutto perché si superi la vergogna della violenza, e perché prevalga il senso di civiltà e di fratellanza».

Il presidente della Provincia, Mancini ha aggiunto: «Il 21 settembre di Matera ci insegna che, di fronte all’ingiustizia e all’aggressione, non possiamo rimanere indifferenti. Il nostro dovere è quello di essere promotori di pace, di solidarietà e di dialogo, per far sì che la storia non si ripeta e che le future generazioni possano vivere in un mondo libero da conflitti e oppressioni. Il nostro impegno, come cittadini e come istituzioni, deve essere quello di onorare il sacrificio di chi si è ribellato in quel lontano 21 settembre, continuando a costruire una Matera, una Basilicata, un’Italia e un’Europa basate sui valori della democrazia, della giustizia sociale e del rispetto reciproco».

IN OCCASIONE DEL RICORDO DEI MARTIRI DEL 21 SETTEMBRE, DA MATERA LA VICINANZA A GAZA

Intense le lacrime della presidente della sezione materana dell’Anpi, La Padula che ha sottolineato: «Se la Storia ci ha insegnato qualcosa oggi non possiamo voltarci dall’altra parte e assistere indifferenti davanti a quello che succede in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, dove un intero popolo indifeso viene massacrato.

La commissione d’inchiesta dell’Onu – ha aggiunto – ha confermato che Israele è uno stato genocida, che a Gaza è in corso un genocidio!

In questi giorni, davanti ai nostri occhi, edificio dopo edificio, Gaza sta sparendo sotto l’attacco finale dell’esercito israeliano. Trenta minuti. Questo è il tempo concesso per lasciare la casa in cui hai vissuto tutta la vita, per raccogliere ciò che puoi, per fuggire e sperare di non morire. La Global Sumud Flotilla è una novella Arca di Noè che cerca di portare solidarietà al popolo palestinese ma anche di salvare i nostri valori che sembrano ormai perduti, con una azione pacifica – ha proseguito.

E l’assessore Latronico ha commentato: «: Viviamo tempi complessi, in cui le 59 guerre in atto e le persecuzioni continuano a seminare dolore e distruzione in molte parti del mondo. Ricordare l’insurrezione di Matera significa rifiutare ogni forma di indifferenza e riaffermare l’impegno a difendere la democrazia, educare alla pace, promuovere i diritti umani. Ogni volta che accettiamo l’odio o il razzismo, tradiamo la memoria di chi ha perso la vita per garantirci libertà. La nostra regione sente forte la responsabilità di custodire questa eredità morale, traducendola in impegno civile e sociale quotidiano».