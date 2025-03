Matera, scoperta una casa di prostitute: due indagati

2 minuti per la lettura

Grazie a numerose segnalazioni dei cittadini, scoperta una casa di prostitute a Matera; sono donne straniere e i clienti non sono solo locali; due gli indagati

Annunci su internet e una rete che non conosceva crisi. Fino a quando alcuni abitanti di una zona di Matera, insospettiti dal viavai di uomini in una casa, hanno consentito ai carabinieri della Compagnia di Matera di portare allo scoperto l’attività e notificando due informazioni di garanzia e una denuncia in stato di libertà per tre donne straniere nell’ambito delle attività di contrasto alla prostituzione.

La casa, ovviamente, è finita sotto sequestro su ordine del Gip.

Per alcuni mesi l’abitazione è stata controllata e si è potuto così confermare che i clienti delle donne, nella maggior parte dei casi di circa 50 anni, si recavano nell’appartamento seguendo precise indicazioni successive al contatto dopo la pubblicazione dell’annuncio su siti on line.

A rivolgersi alle donne che si trovavano nell’abitazione erano, nella maggior parte dei casi, uomini provenienti da zone vicine , ma anche da Matera.

Le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Matera hanno aperto un ulteriore varco in un mercato che, purtroppo, sembra non conoscere crisi e che, probabilmente conta innanzitutto sull’anonimato garantito da alcuni siti on line e poi sull’aspetto economico che non richiede cifre particolarmente esose.

Quello della prostituzione resta, dunque, un fenomeno che continua a muovere traffici gestiti prevalentemente da stranieri, che contano su territori non particolarmente ampi nei quali i clienti si muovono senza difficoltà in tempi particolarmente rapidi che, di solito, non creano sospetti nei quartieri.

A quanto pare, in questo caso, i clienti non erano sporadici e questo avrebbe contribuito a destare l’attenzione dei residenti della zona.

Vittime principali sono le donne, costrette a prostituirsi e scoperte a poche ore da quella che solo sulla carta è il giorno a loro dedicato. Nella quasi totalità dei casi, infatti, si tratta di vittime di tratta, impossibilitate a sottrarsi a queste organizzazioni, sfruttate anche grazie alla complicità di altre donne, usate come organizzatrici del traffico e utilizzate per controllare le vittime, evitando contatti con l’esterno, impedendo loro di effettuare qualsiasi operazione in modo autonomo, tenendole insomma come vere e proprie schiave.

L’operazione dei carabinieri del Comando di Matera ha dimostrato ancora una volta che debellare completamente questa orribile forma di sfruttamento è molto complicato e che il danno arrecato è profondo e implacabile nel tempo. I dati relativi al 2019 erano già eloquenti. «I dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e Caritas Migrantes stimano solo le donne vittime di tratta tra le 16.000 e le 29.000. (Alessia Rocco, Sex Worker: autodeterminazione, diritti, lotta alla tratta. Tentativi di dialogo tra schieramenti contrapposti – Tesi di Laurea, Scienze della Formazione, Roma Tre, 2017).