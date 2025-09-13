Matera, Nicoletti difende la tavolata nel Sasso Caveoso

3 minuti per la lettura

Tavolata della discordia in piazza San Pietro nel Sasso Caveoso, dopo le polemiche, interviene il sindaco che sostiene l’iniziativa di un privato: «Operazione di co-marketing che promuove immagine della città»

«Dopo anni di buio stiamo accendendo le luci sulla città. Quella che c’è stata in piazza San Pietro Caveoso è stata un’operazione di co-marketing che ha portato Matera all’attenzione delle migliori riviste di moda del settore che erano presenti a quell’appuntamento con influencer che contano quasi tre milioni di follower e che hanno potuto diffondere l’immagine della città a livello internazionale. Se ci saranno le condizioni e l’occasione proseguiremo su questa strada anche in futuro».

TAVOLATA NEL SASSO CAVEOSO, NICOLETTI: «PUNTIAMO SU TURISMO DELLO SHOPPING»

Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti rientrato ieri, venerdì 12 settembre, in città ha commentato così l’evento di piazza San Pietro Caveoso che tanto ha fatto discutere nel corso delle ultime ore. «Trovo profondamente sbagliato che un simile appuntamento possa essere utilizzato per fare delle polemiche in maniera strumentale.

NICOLETTI, ALLA TAVOLATA PRESENTI INFLUENCER CHE HANNO DIFFUSO L’IMMAGINE DELLA CITTÀ NEL MONDO



Noi stiamo portando avanti ciò che avevamo detto cioè una ricerca di un turismo di alto livello, del lusso e dello shopping a cui rivolgerci e in questo caso ci sono certamente tutte le condizioni perché si dia la giusta immagine della città all’esterno e si attirino nuove persone. Riscontri tangibili pensiamo ci siano già stati. Il tutto inoltre si è realizzato sostanzialmente a costo zero con il pagamento del suolo pubblico ma nel massimo rispetto dei luoghi senza che vi sia, ad esempio, la musica a palla che distrae e disturba i turisti e verso la quale vogliamo intervenire.

Solo chi non comprende il valore dell’eleganza di un simile appuntamento può avanzare delle critiche».

IN CONSIGLIO COMUNALE RISPOSTA DETTAGLIATA ALL’INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CINQUESTELLE BENNARDI



Il primo cittadino assicura che nei prossimi giorni in Consiglio comunale sarà data una risposta dettagliata all’interrogazione che il consigliere del Movimento 5 stelle Bennardi ha inteso preparare.

«Quella sarà la sede nella quale risponderemo anche per dare la conferma e la dimostrazione che il consiglio comunale è pienamente operativo» ha concluso Nicoletti.

Le parole pronunciate da Nicoletti si ritrovano anche nella relazione dirigenziale allegata alla delibera che autorizza l’evento il 28 agosto scorso.

«L’obiettivo dell’iniziativa è offrire agli ospiti un’esperienza emozionale capace di raccontare l’unicità di Matera come destinazione d’eccellenza per il turismo culturale e di fascia alta. “Una notte a Matera” si prefigge di essere un vero e proprio manifesto di italianità e creatività, in grado di generare una narrazione internazionale della città di Matera attraverso i canali della stampa, dei social media e delle reti professionali del settore moda».

TAVOLATA NEL SASSO CAVEOSO, PER LA GIUNTA È INIZIATIVA IDONEA IN TERMINI DI VISIBILITÀ

Per la giunta « l’iniziativa in parola è senz’altro idonea a generare un impatto positivo in termini di visibilità, in particolare sui media di settore, e di attrattività del territorio e di potenziamento dell’offerta turistica (nel caso specifico del turismo c.d. dello shopping), contribuendo al rafforzamento del brand “Matera” e al miglioramento dell’immagine della città a livello nazionale e internazionale, con potenziali ricadute favorevoli sotto l’aspetto turistico-culturale».