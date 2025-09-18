Tricarico, aggredito il sindaco: «Molto scosso»

2 minuti per la lettura

Aggredito in Comune il sindaco di Tricarico. Paradiso spiega in un post ai cittadini aver ricevuto colpi al petto e al collo

Una aggressione verbale nella sede del Comune che avrebbe potuto sfociare in un attacco fisico più violento se non fossero intervenute alcune persone.

Lo descrive il sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso che in un post su Facebook racconta l’episodio che lo ha riguardato ieri e che ha provocato non poche conseguenze soprattutto sotto il profilo psicologico.

«Sento l’obbligo di rendere conto, anche al fine di evitare speculazioni e chiacchiericci dannosi e lesivi per la e alla nostra comunità, di quanto accaduto nella mattinata odierna (ieri. ndr.) – chiarisce subito il sindaco – Presso la sede municipale, infatti, sono stato vittima di minacce e di una violenta aggressione verbale, che non si è tradotta in una piena aggressione fisica unicamente grazie al tempestivo intervento di alcune persone presenti, le quali hanno impedito che l’autore potesse oltrepassare tale limite. Nonostante ciò, ho comunque subito un colpo tra il petto e il collo. Desidero rimarcare come, in ogni momento, abbia mantenuto un contegno assoluto, astenendomi da qualsivoglia reazione, sia verbale che fisica».

AGGREDITO IL SINDACO DI TRICARICO: PARADISO FA UNA RIFLESSIONE

Per il sindaco, però, l’episodio non si è ridotto solo a uno sgradevole momento ma, al contrario, di una vicenda che ha aperto una profonda riflessione che Paradiso ha voluto condividere pubblicamente con la sua comunità, affidandola a un post sul suo profilo social in cui si legge ancora: «A breve distanza di tempo – scrive ancora ricostruendo i fatti – a seguito di una forte reazione psico-fisica, ho dovuto recarmi presso il Pronto Soccorso di Tricarico per i necessari accertamenti sanitari. Successivamente, nel pieno rispetto della comunità che rappresento e della mia stessa dignità personale, ho ritenuto mio inderogabile dovere sporgere formale denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri».

L’aggressione ha imposto una serie di misure di tipo personale. «Su indicazione medica, mi è stato consigliato di concedermi alcuni giorni di distacco dalle consuete relazioni interpersonali. Sono, ad ora, ancora molto scosso e provato per l’accaduto e cercherò di attenermi, pur consapevole di quanto mi sia difficile sottrarmi al dialogo e all’incontro con la nostra gente».

Il sindaco, infine, lancia un appello alla sua città.

«Tricarico è, da sempre, terra di accoglienza, generosità e civiltà: i tricaricesi non sono e non saranno mai un popolo incline alla violenza. Lo siamo stati e continueremo a esserlo: comunità solidale, nobile e ospitale».