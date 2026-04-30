Limbadi, cittadinanza onoraria a Rino Barillari e al prefetto Antonio Reppucci

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La decisione di consegnare la cittadinanza onoraria presa all’unanimità dal Consiglio comunale di Limbadi per onorare il noto fotografo e il servitore dello Stato

LIMBADI – Come preannunciato dal primo cittadino, Pantaleone Mercuri, a margine del civico consesso di febbraio il Comune ha conferito la cittadinanza onoraria a Rino Barillari e Antonio Rappucci, due professionisti che, anche se per motivi diversi, hanno dato e nello stesso ricevuto da Limbadi qualcosa sia a livello umano che professionale.

Nel caso del famoso artista e fotografo, Rino Barillari, Limbadi ha dato i natali. Riguardo, invece, all’ex Prefetto Antonio Reppucci, Limbadi, nella pur breve esperienza di Commissario straordinario lo ha, sicuramente, arricchito professionalmente e umanamente. «Un momento di orgoglio per la nostra Comunità – ha detto Mercuri – il sindaco e l’amministrazione comunale sono lieti di invitare tutta la cittadinanza ad un appuntamento di grande valore simbolico e civile. Celebreremo il legame speciale con due figure importanti, conferendo ufficialmente la Cittadinanza Onoraria al dottor Antonio Reppucci e Rino Barillari. Un riconoscimento per il loro impegno e il contributo dato al prestigio del nostro territorio. È un’occasione importante per ritrovarci come comunità e rendere omaggio a chi ha saputo distinguersi con merito».

La volontà del sindaco Pantaleone Mercuri è stata condivisa e fatta propria da tutto il consiglio comunale. L’assemblea con voto unanime ha deliberato il conferimento della cittadinanza limbadese a Rino Barillari «libero professionista – fotografo».

LE MOTIVAZIONI DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A BARILLARI E REPPUCCI

Queste le motivazioni: «Nato nella nostra Limbadi, eccellenza italiana, già insignito di onorificenze conferite, dagli scattini ai turisti alla Fontana di Trevi a The king of paparazzi, – ogni foto una storia -. Più di 400.000 foto che arricchiscono il suo archivio personale, oltre 60 anni di storia raccontati attraverso l’occhio del fotografo, dell’artista, del cronista”». Ad Antonio Reppucci, già prefetto, per la seguente motivazione: «Componente dell’ultima Commissione Straordinaria, per la gestione del Comune di Limbadi ha sempre portato nel cuore l’esperienza fatta nel nostro Comune. Ricordando sempre, anche in altri percorsi professionali intrapresi, il comportamento ed il rispetto dei cittadini di Limbadi nei confronti delle Istituzioni Centrali e Locali».