Bernalda, Lungomare Metaponto, lavori al 30%. «Si è verificato lieve ritardo ma si opera per rispettare il cronoprogramma». Il Comune fa il punto su un intervento con un finanziamento da oltre un milione.

Sono al 30 per cento i lavori per oltre un milione di euro per rimettere a nuovo il lungomare di Metaponto. Lo spiega in una lunga nota il Comune di Bernalda: «Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dedicati al Lungomare di Metaponto. Questo progetto non è solo un’opera pubblica; è l’investimento del nostro cuore nella bellezza e nel futuro della nostra perla costiera. Con un impegno finanziario di 1.100.000 Euro reso possibile grazie ai Fondi FESR l’Amministrazione sta investendo ogni risorsa per restituire a Metaponto il decoro, la dignità e lo splendore che da tempo merita. Questo è il primo passo concreto verso la sua completa Rinascita» si legge nella nota dell’Amministrazione.

LUNGOMARE METAPONTO, LEGGERO RITARDO PER INTERFERENZE E STAGIONE TURISTICA

«Al momento i lavori hanno raggiunto il 30% di completamento. Si è verificato un lieve ritardo nell’avanzamento a causa di difficoltà tecniche, dovute alle interferenze con altri lavori in corso e alla sovrapposizione con la stagione turistica. Stiamo operando in stretta collaborazione con la direzione lavori per seguire rigorosamente il cronoprogramma stabilito e per assicurare un controllo costante e minuzioso affinché ogni fase proceda nel miglior modo possibile e con la massima celerità, in linea con gli standard di qualità prefissati».

L’intento con il quale si porta avanti questa iniziatva è quello di «trasformare il Lungomare in una passeggiata che sia un vanto per tutta la Basilicata, resistente al tempo e all’ambiente marino, e accogliente per residenti e visitatori. Le vecchie barriere di legno verranno sostituite con le innovative doghe in WPC (Wood Plastic Composite), un materiale di decking all’avanguardia per ambienti marini. Questa scelta assicura strutture eterne, immarcescibili e indeformabili, liberando il Lungomare dalla schiavitù della manutenzione continua. E la pavimentazione dei due rami (nord e sud), oggi semplici battuti di cemento industriale, sarà completamente rinnovata.

LE PIAZZE DIVENTANO “SALOTTI URBANI A CIELO APERTO”

Nel tratto centrale, oggetto di manutenzione, saranno sostituite solo le lastre usurate, per garantire uniformità e pregio estetico lungo tutto il percorso» continua il Comune di Bernalda. «Il progetto restituisce dignità alle nostre aree di incontro, trasformandole in “salotti urbani a cielo aperto”. Saranno interamente riqualificate le piazze, da nord a sud: Piazza Agorà (zona Ermitage), Piazza Oasi, Piazza Alessidamo, Piazza Meridiana. Ogni singolo intervento è mosso dalla profonda convinzione che Metaponto sia un tesoro da custodire e valorizzare al massimo. Stiamo lavorando intensamente per far sì che, al termine dei lavori, il Lungomare sia non solo funzionale, ma un luogo dove passeggiare infonda orgoglio e serenità» concludono dall’Amministrazione cittadina.