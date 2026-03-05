Sequestro ex Palace a Matera, la “Piazza di Schierarsi”: «La città non divori il suo futuro»

4 minuti per la lettura

Matera, La “Piazza di Schierarsi” sulle operazioni di sequestro in ambito edilizio dell’ex Palace in piazza Bianco: «La città non divori il suo futuro. Serve un censimento puntuale del patrimonio abitativo e del fabbisogno reale».

MATERA- Dopo le operazioni della Finanza e il sequestro preventivo dell’ex Palace in piazza Bianco, la “Piazza di Schierarsi” interviene con una nota:« Le indagini della magistratura rappresentano un passaggio doveroso e necessario per accertare eventuali responsabilità. A esse va il rispetto istituzionale che si deve a chi è chiamato a garantire la legalità. Tuttavia, al di là degli esiti giudiziari, ciò che maggiormente preoccupa è un dato politico e amministrativo che non può essere ignorato: la sensazione sempre più evidente che la pubblica amministrazione abbia progressivamente abdicato al proprio ruolo di governo del territorio, di controllo rigoroso dei processi edilizi, di programmazione urbanistica coerente e lungimirante. Matera ha costruito la propria identità sulla tutela del paesaggio, sull’equilibrio tra innovazione e rispetto della storia, sulla qualità delle scelte urbanistiche. Questo patrimonio non può essere messo in discussione da una gestione superficiale o da una visione frammentata dello sviluppo urbano».

DOPO IL SEQUESTRO DELL’EX PALACE IN PIAZZA BIANCO A MATERA: LA CRITICA ALLA GESTIONE URBANISTICA E LA PERDITA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

«È qui che si misura la vera responsabilità politica – prosegue la nota – Matera non può diventare una madre egoista che, per fame di cemento, finisce per divorare il proprio futuro. Prima di quello che molti cittadini hanno definito un ‘ecomostro’, in quell’area sorgeva una grande struttura alberghiera con annesso spazio convegnisticoo. Una città che rivendica la propria vocazione turistica e che dichiara di voler costruire il proprio sviluppo sull’accoglienza e sulla cultura ha consentito che un’infrastruttura strategica per il turismo venisse abbattuta con leggerezza per lasciare spazio a un intervento edilizio che nulla ha a che fare con quella visione.

Non è soltanto una questione giudiziaria. È una questione di idea di città. Se la priorità diventa la rendita immobiliare a breve termine, si perde di vista un progetto serio, coerente e sostenibile di crescita urbana. La politica e l’amministrazione non possono limitarsi a inseguire le carte o a prendere atto delle decisioni altrui: devono guidare, programmare, controllare, custodire quella sana urbanistica che ha fatto di Matera un modello di equilibrio tra tutela e sviluppo.

SPECULAZIONE IMMOBILIARE E IL FALSO PRETESTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA

A questo proposito riteniamo necessario aggiungere una precisazione chiara. Non venga in mente a nessuno di evocare, per giustificare eventuali leggerezze o superficialità della politica nella gestione delle concessioni edilizie, qualora tali responsabilità dovessero emergere dalle indagini, la presunta necessità di nuove abitazioni per la città. Qui non stiamo parlando di interventi destinati a sostenere il diritto alla casa o ad affrontare l’emergenza abitativa – si legge – Stiamo parlando di costruzioni di alto pregio e di costo considerevole, destinate a un mercato immobiliare ben lontano dalle esigenze delle famiglie in difficoltà. Non c’era alcun intervento pubblico a sostegno della carenza di alloggi per chi ne ha realmente bisogno.

Osserviamo con interesse gli incontri e le dichiarazioni di questi giorni che guardano al tema dell’edilizia cooperativa, modello che storicamente ha rappresentato un approccio diverso e più accessibile alla casa. Tuttavia riteniamo che, prima di qualsiasi scelta o nuova pianificazione, sia necessario procedere con un’analisi dello stato dell’arte. Serve un censimento puntuale del patrimonio abitativo che permetta di comprendere quale sia la reale domanda, quale il fabbisogno e quali tipologie di alloggi siano necessarie per rispondere alle esigenze delle famiglie che vivono condizioni di difficoltà economica. Senza questa fotografia reale si rischia di muoversi ancora per inerzia o per convenienza del mercato.

GOVERNO DEL TERRITORIO E QUALITÀ DELLA VITA PER LE GENERAZIONI FUTURE

Il timore è che alla rendita speculativa dell’edilizia convenzionale possa semplicemente sostituirsi un modello apparentemente meno costoso ma comunque incapace di intercettare i bisogni reali del territorio. Prima di tutto occorre partire da una ricognizione seria e trasparente. Allo stesso tempo sarebbe necessario avviare una riflessione più ampia anche sui parametri urbanistici che regolano la costruzione dei nuovi quartieri. Parcheggi, servizi, spazi pubblici e aree verdi – prosegue – sono elementi che negli ultimi decenni sembrano essere stati progressivamente compressi. Quando si rinuncia a governare davvero il territorio e si lascia spazio esclusivamente alla logica del mercato immobiliare, il prezzo non lo pagano solo le amministrazioni. Lo paga l’intera comunità. E lo pagheranno, soprattutto, le generazioni future.