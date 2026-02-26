Matera, reati urbanistici e falso, sei indagati e palazzo sequestrato in piazza Bianco

1 minuto per la lettura

Reati urbanistici e falso ideologico, con queste accuse la Finanza ha eseguito il sequestro di un palazzo in costruzione in piazza Bianco a Matera, 6 gli indagati

MATERA – Sequestro preventivo di un palazzo di oltre 11 mila metri in piazza Bianco ( di cui oltre 9 mila senza titolo edilizio) e sei indagati a vario titolo, in relazione alla progettazione, autorizzazione amministrativa e realizzazione dell’intervento edilizio. È il risultato dell’operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera portata a termine oggi, coordinata dalla Procura di Matera.

Secondo il Gip, i lavori sarebbero realizzati con titoli abilitativi solo apparentemente formati come si legge nella nota della Procura; Illegittimità macroscopiche e in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di riferimento. L’edificio si trova in un’area vicina al centro della città, come sottolineato in un passaggio della nota del Procuratore di Matera, Coccioli: Il provvedimento richiama anche il possibile impatto sul regolare assetto del territorio e sul carico urbanistico dell’area interessata, tenuto conto della collocazione del manufatto, della consistenza volumetrica ritenuta abusiva e della rilevanza dell’opera in termini di dimensioni e incidenza sulle infrastrutture esistenti.

Le ipotesi di reato vanno dai reati urbanistico-edilizi, al falso ideologico, anche in relazione ad asseverazioni tecniche e ad atti/provvedimenti amministrativi fino alla rappresentazione della regolarità urbanistica nelle pratiche edilizie e nelle varianti in corso d’opera.