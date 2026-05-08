Matera, dissuasori stradali rovinati e pericolosi

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Dissuasori stradali rovinati e pericolosi a Matera. La situazione riguarda molte strade della città tra cui la centrale via Dante. Interrogazione del consigliere Rubino. L’assessore Fragasso: «Rimossi tra pochi giorni»

Interrogazione urgente sullo stato di degrado dei limitatori di velocità presenti in diverse zone della città. A sollevare la questione è il consigliere Rubino, Coordinatore provinciale di Progetto Civico Italia. «In molti quartieri – afferma – i dossi artificiali risultano deteriorati, deformati e in alcuni casi addirittura pericolosi. Strumenti nati per garantire sicurezza oggi rischiano di trasformarsi in un problema per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni». Critica risulta la condizione in Via Dante. «Una situazione sotto gli occhi di tutti – sottolinea Rubino – che richiederebbe un intervento immediato. Non si tratta di opere complesse o di grandi investimenti, ma di manutenzione ordinaria, quella che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini».

DISSUASORI PERICOLOSI, LE RICHIESTE AL SINDACO DI MATERA E IL PIANO DI MONITORAGGIO

Attraverso l’interrogazione, viene chiesto al Sindaco e all’Assessore competente di chiarire se siano a conoscenza delle criticità evidenziate, quali verifiche siano state effettuate e, soprattutto, quali interventi urgenti si intendano mettere in campo per la rimozione o il ripristino dei dispositivi danneggiati. Non solo: il documento punta anche a ottenere tempi certi per la messa in sicurezza dei tratti interessati e a comprendere se esista un piano organico di monitoraggio e manutenzione della viabilità urbana.

L’APPELLO DEL CONSIGLIERE RUBINO PER LA SICUREZZA STRADALE

«Quando anche l’ordinario viene trascurato – prosegue il consigliere – il messaggio che passa è estremamente negativo. La sicurezza non può essere considerata secondaria né rinviata. Serve un cambio di passo immediato, perché i cittadini hanno diritto a strade sicure e a un’Amministrazione presente».

LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE: VIA AI NUOVI DOSSI IN ASFALTO

Sulla vicenda interviene l’assessore Fragasso che spiega: «A partire dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori di rimozione dei vecchi attraversamenti rialzati in plastica e la contestuale realizzazione graduale dei nuovi dossi in asfalto. Si tratta di interventi già appaltati nelle scorse settimane e finalizzati a correggere una scelta effettuata alcuni anni fa che, alla luce dell’esperienza maturata, si è rivelata poco adatta alle caratteristiche delle nostre strade. I dossi in plastica installati in passato – prosegue – infatti, risultano generalmente più idonei a contesti residenziali e a strade con traffico limitato, mentre nelle nostre arterie cittadine, interessate quotidianamente anche dal passaggio di mezzi pesanti, hanno mostrato nel tempo criticità sotto il profilo della durata e della manutenzione.

L’intervento programmato consentirà quindi di realizzare soluzioni più sicure, funzionali e durature nel tempo, utilizzando risorse economiche sostanzialmente analoghe a quelle già impiegate per i vecchi attraversamenti oggi da rimuovere e smaltire.

MATERA, DISSUASORI PERICOLOSI MA ANCHE INTERVENTI SULLE BUCHE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Parallelamente, l’Amministrazione continua a intervenire quasi quotidianamente sulle buche presenti in città, programmando insieme al Sindaco e all’Assessorato ai Lavori Pubblici ulteriori azioni legate alla sicurezza stradale, messa a dura prova dalle frequenti piogge che hanno interessato il territorio nel corso dell’anno. Siamo consapevoli – conclude – dei disagi presenti e della necessità di risposte rapide, ma il rispetto delle procedure amministrative e degli equilibri di bilancio non sempre consente di intervenire con la tempestività che tutti vorremmo. Nonostante ciò, l’impegno dell’Amministrazione prosegue quotidianamente con l’obiettivo di rendere la città più sicura e vivibile per tutti»