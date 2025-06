Matera, travolta da un’auto mentre attraversava: morta 85enne

2 minuti per la lettura

Alla guida un anziano cittadino di Matera, sulle strisce pedonali una donna di 85 anni, travolta dall’auto mentre attraversava e morta poche ore dopo in ospedale

Gravissimo investimento stradale nella mattinata di ieri in via Nazionale a Matera. La donna è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale materano “Madonna delle Grazie” poche ore essere stata trasportata dai sanitari del 118. Ad essere stata travolta da un auto guidata da un anziano cittadino materano, una materana di 85 anni. La donna aveva quasi terminato di attraversare la strada sulle strisce pedonali, quando per causa ancora in via di accertamento è stata investita dall’autovettura che procedeva in direzione centro e che ha finito la sua corsa alcune decine di metri più avanti. L’impatto è stato violento. La donna è stata sbalzata sul parabrezza, per poi essere scaraventata a terra sotto gli occhi di alcuni cittadini presenti sul luogo dell’incidente. L’auto dell’anziano investitore si è fermata alcuni metri più avanti e sulla sede stradale non vi erano segni di frenata.

Chiamati i soccorsi sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, una volante di agenti della polizia di stato in ausilio agli uomini della polizia locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le condizioni dell’anziana donna da subito incosciente, sono apparse molto critiche ai soccorritori per il trauma cranico riportato.

Dopo essere stata stabilizzata sul posto dai sanitari del 118, è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove poche ore dopo è deceduta. Per consentire le operazioni di soccorso, la polizia locale ha temporaneamente chiuso la strada al transito.

Il conducente che l’ha investita visibilmente scosso sembrerebbe non guidasse sotto l’effetto di alcool né di altre sostanze proibite. Al vaglio degli inquirenti la velocità alla quale l’automobilista procedeva, e in che condizioni fosse mentre era alla guida. Non è escluso che sia stato distratto e che per questo non abbia notato l’85enne che attraversava la strada. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno del tribunale di Matera che coordinerà le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.