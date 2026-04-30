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Al Santuario di Sant’Umile a Bisignano, si è conclusa con successo la III edizione del Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler” promossa dall’Associazione flautisti calabresi.

BISIGNANO (COSENZA) – «Si nutre l’anima d’amore come il flauto di vento; vive di suono il flauto, vive d’amore il cuore». (Jannat al-Baqi). È in questa suggestione poetica che sembra trovare la sua sintesi più autentica la terza edizione del Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler”. Un evento che va ben oltre la dimensione competitiva per trasformarsi in una vera piattaforma musicale a 360 gradi. Qui, formazione, spettacolo e confronto artistico si intrecciano in un’unica, intensa esperienza condivisa.

Dal 23 al 27 aprile 2026, Bisignano si è così affermata come un centro nevralgico per il mondo del flauto, accogliendo giovani talenti, docenti e concertisti di respiro internazionale. La manifestazione ha saputo armonizzare tre anime complementari – il rigore del concorso, l’emozione dei concerti e il valore didattico delle masterclass – costruendo un percorso immersivo in cui ogni momento, dall’aula al palcoscenico, ha contribuito alla crescita artistica dei partecipanti. Il cuore pulsante dell’evento, il Santuario di Sant’Umile, si è confermato cornice ideale. Uno spazio capace di amplificare non solo la qualità del suono, ma anche il significato profondo di un’iniziativa che unisce arte, territorio e identità culturale. Tra prove, lezioni e performance, la città calabrese ha accolto musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, dando vita a un dialogo continuo tra esperienza e nuove generazioni.

Bisignano, si chiude la III edizione del Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler”

A fare la differenza in questa edizione è stato soprattutto l’alto livello qualitativo, sottolineato con soddisfazione dal direttore artistico Francesco Guido: «Una terza edizione all’insegna della qualità, risultato di un lavoro costante e meticoloso portato avanti negli ultimi tre anni insieme allo staff dell’Associazione Flautisti Calabresi. Cinque giorni intensi, scanditi da una giuria rigorosa e da partecipanti di altissimo profilo, che hanno garantito autorevolezza e competenza. Grande novità per il 2027: inseriremo la categoria di musica da camera nella quarta edizione del concorso».

Il successo si è misurato anche nella partecipazione e nell’entusiasmo del pubblico e dei giovani musicisti. La masterclass di Andrea Oliva (flautista di fama internazionale e presidente onorario dell’Associazione Flautisti Calabresi) ha registrato il tutto esaurito in tempi rapidissimi. Accanto a lui, i Picello Bros (Francesco Pepicelli e Angelo Pepicelli) hanno guidato i partecipanti in un percorso dedicato alla musica da camera, offrendo strumenti concreti per affinare tecnica e sensibilità interpretativa. Tra i momenti più significativi, il “Trio Concert”, con i Picello Bros insieme ad Andrea Oliva, ha rappresentato una sintesi perfetta dello spirito della rassegna. Un viaggio musicale attraverso epoche e linguaggi, da Ravel a Šostakovič fino alle sonorità contemporanee di Kapustin, accolto con grande partecipazione dal pubblico.

La mission della rassegna

Antonella Baffa Scirocco, coordinatrice delle attività dell’Associazione Flautisti Calabresi, ha ribadito la missione centrale della rassegna: «È una manifestazione fortemente incentrata sui giovani, pensata per promuovere e valorizzare i nuovi talenti. L’obiettivo è coinvolgerli attivamente nel concorso, anche grazie a una commissione di altissimo profilo».

III edizione del Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler”

Il Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler” ha rappresentato il momento culminante della manifestazione: una sfida artistica di alto livello ma soprattutto un’occasione concreta di crescita. I giovani flautisti sono stati valutati da una commissione internazionale presieduta da Andrea Oliva e composta da Roberta Presta, Lello Narcisi, Alessandro Schiattone e Fabio Pupillo, garanzia di competenza e autorevolezza nella selezione delle nuove promesse.

Il maestro Andrea Oliva ha messo in luce il valore umano dell’insegnamento e la responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio musicale ricevuto, evidenziando come talento, motivazione e passione siano emersi con forza durante tutta la manifestazione. «È sempre un piacere vedere tanti ragazzi che hanno voglia di prendere lezioni con me e seguirmi. Per me insegnare è una passione tanto quanto suonare. Mi ritengo fortunato ad aver avuto grandi maestri e oggi sento il dovere di trasmettere queste conoscenze alle nuove generazioni. Ogni volta incontro talenti autentici, grande motivazione e musicisti in erba che mi danno fiducia e speranza per il futuro», ha evidenziato Oliva.

III edizione del Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler”: i vincitori

Al termine della terza edizione del Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler”, la commissione ha proclamato i vincitori delle diverse categorie in concorso, riconoscendo il valore artistico e tecnico espresso dai partecipanti. Nella Categoria A il primo premio è stato assegnato a Rossella Sandrin, il secondo premio a Catello Coppola e il terzo premio a Gabriele Viscogliosi. Per la Categoria B il secondo premio è stato attribuito a Benedetto Mattia Camaci e il terzo premio a Marta Gentile.

Nella Categoria C il primo premio è stato conferito a Giorgia Ferrante Carrante, che ha ottenuto anche importanti riconoscimenti aggiuntivi, tra cui la partecipazione alla V Edizione del Festival del Flauto 2027 e il Premio Speciale “Roberto Fabiano” che prevede la partecipazione a una produzione dell’OCM di Mantova per la stagione 2026/27. Il terzo premio ex aequo è stato assegnato a Gianluca Loffredo e Martina Veneri, entrambi beneficiari di una quota intera di borsa di studio.

All’interno della stessa categoria sono stati inoltre attribuiti ulteriori riconoscimenti: Maria Cama parteciperà alla V Edizione del Festival del Flauto 2027. Tommaso Della Croce sarà coinvolto in un progetto con Ensemble di Musica da Camera di Mantova previsto tra maggio e giugno 2027. Il Premio Speciale “Testata in Argento Faulisi” è stato assegnato a Lorenzo Commisso. Per la Categoria D – Ottavino, il primo premio è stato conferito a Isabella Metello e il secondo premio a Chiara Bonarrigo. Il Premio Speciale “Franz Doppler” ha visto l’assegnazione di una borsa di studio ex aequo a Stefano Cucullo e Benedetto Mattia Camaci. Il Duo Raffaele Bifulco e Erika Castiello è stato selezionato per la partecipazione alla V Edizione del Festival del Flauto 2027. Il Premio Speciale “Ottavino SG” è stato infine attribuito a Gabriele Viscogliosi.

Edizione 2027

Il Concorso si conferma ancora una volta come una prestigiosa occasione per valorizzare i giovani talenti del panorama flautistico internazionale. E mentre si chiude con successo questa terza edizione, lo sguardo dell’associazione è già rivolto al futuro per garantire un’evoluzione che conferma la crescita costante del progetto e una visione sempre più ampia, aperta e internazionale.