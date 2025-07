Incidente sulla Matera-Metaponto, due vittime

1 minuto per la lettura

MATERA – E’ di due morti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Sp3, l’arteria che collega Matera a Metaponto e ad altre località joniche. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate in modo frontale. Una donna di 45 anni, di Matera, è morta subito dopo l’impatto. Il marito, di 50 anni, è morto subito dopo il ricovero nell’ospedale Madonna delle Grazie a causa della gravità delle sue condizioni.

Le vittime si chiamavano Giuseppe Carrino e la moglie, Maria Di Pede. La coppia viveva nella città dei Sassi. I due stavano viaggiando a bordo di un’Alfa Romeo Mito insieme al figlio 22enne, rimasto ferito insieme ad altre due persone, entrambe ventenni, che viaggiavano a bordo di una Renault Scenic.

Tutti i feriti dell’incidente sulla Matera-Metaponto sono stati soccorsi e portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 della Basilicata, i carabinieri, i vigili del fuoco e personale dell’Anas. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente